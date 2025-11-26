Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रभास की Spirit में हुई इस बॉलीवुड एक्टर की एंट्री, बॉक्स ऑफिस पर दे चुका है 500 करोड़ की फिल्म?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:43 AM (IST)

    Spirit Cast: साउथ सुपरस्टार प्रभास का नाम इन दिनों अपकमिंग मूवी स्पिरिट को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब खबर आ रही है कि निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा की इस मूवी में बॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बाहुबली फिल्म से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की मूवीज को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आता है। ऐसा ही कुछ आलम प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट (Spirit) को लेकर देखने को मिल रहा है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने वाले निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की इस मूवी को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है कि प्रभास की स्पिरिट में हिंदी सिनेमा का एक सुपरस्टार अहम किरदार निभाता हुआ नजर आ सकता है। आइए जानते हैं कि इस रेस में कौन से बॉलीवुड एक्टर का नाम बना हुआ है।

    स्पिरिट में नजर आ सकता है ये एक्टर 

    आठ घंटे की शिफ्ट और दूसरी दिक्कतों के चलते अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट छोड़ दी थी। दीपिका चली गईं, लेकिन उनके साथ कई फिल्में कर चुके अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के अब इस फिल्म से जुड़ने की खबरें हैं।

    spirit

    यह भी पढ़ें- Shah Rukh Khan के बर्थडे पर 'King' निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने संदीप वांगा पर साधा निशाना, बोले- 'सबसे बड़ा...'

    कास्टिंग से जुड़ी कई दिक्कतों को पार करने के बाद गत रविवार को हैदराबाद में संदीप ने मुहूर्त पूजा के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। मुहूर्त पूजा में चिरंजीवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। फिल्म के अभिनेता प्रभास भले ही मौजूद नहीं थे, लेकिन अभिनेत्री तृप्ति डिमरी उपस्थित रहीं। अब खबरें आ रही हैं कि रणबीर कपूर इस फिल्म में एक खास भूमिका के लिए मेहमान भूमिका कर सकते हैं।

    ranbir

    एनिमल में संदीप के निर्देशन में रणबीर काम कर चुके हैं, लेकिन प्रभास के साथ पहली बार वह स्क्रीन साझा करेंगे। बता दें कि एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार रणबीर फिल्म की कहानी के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर नजर आएंगे। यह प्लाट में एक टर्निंग पाइंट होगा। खैर, अभी रणबीर के फिल्म में होने को लेकर किसी तरह की आधिकारिक घोषणा मेकर्स की ओर से नहीं की गई है।

    कब रिलीज होगी स्पिरिट

    प्रभास की स्पिरिट को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। इस मूवी की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौर किया जाए इसकी रिलीज डेट की तरफ तो फिलहाल मेकर्स की तरफ से इसे फाइनल नहीं किया गया है। हालांकि, ये तय है कि अगले साल 2026 में स्पिरिट को दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Spirit के सेट से पहले दिन ही गायब रहे Prabhas, चिरंजीवी के साथ तृप्ति डीमरी ने की फिल्म की शुरुआत