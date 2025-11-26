प्रभास की Spirit में हुई इस बॉलीवुड एक्टर की एंट्री, बॉक्स ऑफिस पर दे चुका है 500 करोड़ की फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बाहुबली फिल्म से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की मूवीज को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आता है। ऐसा ही कुछ आलम प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट (Spirit) को लेकर देखने को मिल रहा है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने वाले निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की इस मूवी को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि प्रभास की स्पिरिट में हिंदी सिनेमा का एक सुपरस्टार अहम किरदार निभाता हुआ नजर आ सकता है। आइए जानते हैं कि इस रेस में कौन से बॉलीवुड एक्टर का नाम बना हुआ है। स्पिरिट में नजर आ सकता है ये एक्टर आठ घंटे की शिफ्ट और दूसरी दिक्कतों के चलते अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट छोड़ दी थी। दीपिका चली गईं, लेकिन उनके साथ कई फिल्में कर चुके अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के अब इस फिल्म से जुड़ने की खबरें हैं।

एनिमल में संदीप के निर्देशन में रणबीर काम कर चुके हैं, लेकिन प्रभास के साथ पहली बार वह स्क्रीन साझा करेंगे। बता दें कि एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार रणबीर फिल्म की कहानी के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर नजर आएंगे। यह प्लाट में एक टर्निंग पाइंट होगा। खैर, अभी रणबीर के फिल्म में होने को लेकर किसी तरह की आधिकारिक घोषणा मेकर्स की ओर से नहीं की गई है।