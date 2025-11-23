Spirit के सेट से पहले दिन ही गायब रहे Prabhas, चिरंजीवी के साथ तृप्ति डीमरी ने की फिल्म की शुरुआत
Spirit: संदीप रेड्डी वांगा की चर्चित फिल्म स्पिरिट की शूटिंग शुरु हो गई है आज मेकर्स ने मुहूर्त पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट की शूटिंग रविवार से शुरू हो गई है। फिल्म का मुहूर्त मेगास्टार चिरंजीवी की मौजूदगी में हुआ, जहां पूरी टीम ने पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। 'स्पिरिट' को टी-सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
मुहूर्त पूजा से गायब रहे प्रभास
फिल्म में प्रभास के साथ पहली बार तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। एनिमल में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के बाद तृप्ति अब प्रभास के साथ एक नई जोड़ी के तौर पर स्क्रीन शेयर करेंगी। फिल्म में विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज भी अहम रोल में नजर आएंगे। फिल्म स्पिरिट में प्रभास एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। यह फिल्म साल 2026 में रिलीज हो सकती है। आज शूटिंग के पहले दिन और मुहूर्त पूजा में प्रभास नहीं दिखाई गए।
मेकर्स ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'शूटिंग शुरू, इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास की “स्पिरिट” आज फ्लोर पर आ गई है! भूषण कुमार द्वारा प्रोड्यूस और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा द्वारा डायरेक्ट की गई एक शानदार शुरुआत, मुहूर्त पूजा में प्रभास, त्रिप्ति डिमरी, भूषण कुमार, संदीप रेड्डी वांगा, प्रणय रेड्डी वांगा और शिव चानना मौजूद थे और मेगास्टार चिरंजीवी स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। एक ऐतिहासिक सिनेमाई सफर अब शुरू होता है'। मेकर्स ने कैप्शन में प्रभास की मौजूदगी लिखी है लेकिन वे तस्वीर में नजर नहीं आए।
दीपिका पादुकोण की वजह से चर्चा में आई थी फिल्म
खास बात यह है कि स्पिरिट दीपिका पादुकोण की वजह से बहुत पहले चर्चा में आई थी और इसकी वजह फिल्म से उनके बाहर होने को लेकर हुई कॉन्ट्रोवर्सी थी। खबर है कि दीपिका की मांगों में आठ घंटे की शिफ्ट, मोटी फीस, प्रॉफिट में हिस्सा और तेलुगु में डायलॉग न बोलना शामिल था। दीपिका सितंबर 2024 में मां बनीं, इसलिए कहा जा रहा है कि वह हर हफ्ते सिर्फ 5 दिन, आठ घंटे की शिफ्ट चाहती थीं। संदीप एक्ट्रेस की इन सभी मांगों से खुश नहीं थे, जिसके बाद उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया और अब उनकी जगह तृप्ति डिमरी को लिया गया है।
