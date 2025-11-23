Spirit के सेट से पहले दिन ही गायब रहे Prabhas, चिरंजीवी के साथ तृप्ति डीमरी ने की फिल्म की शुरुआत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट की शूटिंग रविवार से शुरू हो गई है। फिल्म का मुहूर्त मेगास्टार चिरंजीवी की मौजूदगी में हुआ, जहां पूरी टीम ने पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। 'स्पिरिट' को टी-सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुहूर्त पूजा से गायब रहे प्रभास फिल्म में प्रभास के साथ पहली बार तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। एनिमल में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के बाद तृप्ति अब प्रभास के साथ एक नई जोड़ी के तौर पर स्क्रीन शेयर करेंगी। फिल्म में विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज भी अहम रोल में नजर आएंगे। फिल्म स्पिरिट में प्रभास एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। यह फिल्म साल 2026 में रिलीज हो सकती है। आज शूटिंग के पहले दिन और मुहूर्त पूजा में प्रभास नहीं दिखाई गए।