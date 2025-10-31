गजब! Baahubali The Epic के बाद Prabhas लेकर आ रहे 'बाहुबली द इटरनल वॉर', 120 करोड़ के बजट में बन रही मूवी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बाहुबली यूनिवर्स हमेशा से ही दर्शकों का पसंदीदा रहा है। साल 2015 में जब बाहुबली द बिगनिंग रिलीज नहीं हुई थी, किसी को नहीं मालूम था कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी। इसके बाद बाहुबली 2 ने खूब गदर मचाया। अब एसएस राजामौली इस फ्रेंचाइजी को अलग अंदाज में लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

बाहुबली और बाहुबली 2 की सफलता के बाद एसएस राजामौली एक 2डी एनिमिटेड मूवी लेकर आए थे जिसे काफी पसंद किया गया था। अब उन्होंने दोनों फिल्मों को मिलाकर बाहुबली द एपिक (Baahubali The Epic) बनाया है जो आज यानी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

एनिमेटेड मूवी का टीजर रिलीज बाहुबली द एपिक के बाद एसएस राजामौली के पास एक और सरप्राइज है जिसका खुलासा उन्होंने हाल ही में किया है। प्रभास और राणा दग्गुबाती के साथ बातचीत में राजामौली ने बताया कि वह एक और बाहुबली की एनिमेटेड मूवी बना रहे हैं जिसका टीजर फिल्म बाहुबली द एपिक के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। बकौल निर्देशक, "हम बाहुबली: द इटरनल वॉर (एनिमेटेड मूवी) का टीजर रिलीज कर रहे हैं।"

अलग अंदाज में पेश होगी एनिमेटेड मूवी अगर आप सोच रहे हैं कि यह फिल्म बाहुबली 3 होगी तो ऐसा नहीं है। खुद राजामौली ने क्लियर किया है कि यह एक एनिमेटेड मूवी होगी और बाहुबली 3 अलग फिल्म बनेगी। बाहुबली: द इटरनल वॉर उसी यूनिवर्स में बनी एक फुल-लेंथ एनिमेटेड फिल्म है जो प्यारे किरदारों का एसेंस बनाए रखते हुए एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है। उन्होंने आगे कहा, "हमने पहले Amazon पर एक 2D एनिमेटेड शो लॉन्च किया था। यह एक 3D एनिमेशन होगा, जिसमें वही प्यारे किरदार होंगे लेकिन वे एक नई यात्रा पर जाएंगे।"

120 करोड़ में बन रही फिल्म आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एनिमेटेड मूवी के लिए राजामौली 120 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। वह सालों से इस पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, "प्रोड्यूसर शोबू हमेशा से बाहुबली यूनिवर्स को हर किसी की सोच से आगे बढ़ाना चाहते थे। वह एक युवा एनिमेशन डायरेक्टर ईशान शुक्ला से मिले, जिनके पास कहानी को एक अलग दिशा में ले जाने का नया आइडिया था। मुझे यह बहुत पसंद आया। टीम इस पर लगभग ढाई साल से काम कर रही है और इसका बजट अब लगभग 120 करोड़ रुपये है।" इतना ही पैसा बाहुबली 1 के लिए लगाया गया था।