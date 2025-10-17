Bahubali The Epic Collection: कांतारा तो गयो! बाहुबली ने रिलीज से पहले ही विदेशों में जमाई धाक, जमकर छापे नोट

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:14 PM (IST)

    Bahubali The Epic Advance Box Office Collection: एसएस राजामौली अपनी क्लासिक फिल्म 'बाहुबली' को 'बाहुबली द एपिक' के रूप में बड़े पर्दे पर वापस ला रहे हैं, जिसमें दोनों फिल्मों की कहानी एक साथ दिखाई जाएगी। यह फिल्म 31 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज होगी, लेकिन यूएस में इसका प्रीमियर 29 अक्टूबर को होगा। इसने एडवांस में ही यूएस में धांसू कलेक्शन कर लिया है।

    Hero Image

    यूएस में बाहुबली द एपिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bahubali The Epic Box Office Collection: एसएस राजामौली (SS Rajamouli) एक बार फिर अपनी क्लासिक फिल्म बाहुबली को बड़े पर्दे पर लाने जा रहे हैं। इस बार एक फिल्म में आपको दोनों सीरीज की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विदेशों में धमाल मचा रही है। इसने विदेशों में धांसू कलेक्शन कर लिया है।

    जैसा कि आप जानते हैं कि एसएस राजामौली की बाहुबली और बाहुबली 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई से सुनामी ला दी थी। आज भी यह दोनों फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हैं। अब 2015 की बाहुबली और उसके सीक्वल बाहुबली 2 (2017 में रिलीज) को मिलाकर एसएस राजामौली बाहुबली द एपिक (Bahubali The Epic) लेकर आ रहे हैं जो इसी महीने ओटीटी पर दस्तक देने वाली है।

    यूएस में बाहुबली की एडवांस बुकिंग हुई शुरू

    बाहुबली द एपिक इसी साल 31 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि, भारत से पहले ये यूनाइटेड स्टेट (US) में रिलीज की जाएगी। यूएस में 29 अक्टूबर को बाहुबली द एपिक का प्रीमियर शो होगा, जिसकी एडवांस बुकिंग अभी से शुरू हो गई है और रिस्पॉन्स भी तगड़ा मिल रहा है।

    Prabhas Bahubali

    Photo Credit - X

    यूएस में बाहुबली द एपिक की कमाई

    तीन घंटे 44 मिनट की बाहुबली द एपिक के अभी तक यूएस में 3000 टिकट्स बिक गए हैं। यूएस में फिल्म को 100 शोज मिले हैं और तीन हजार टिकट बिकने के साथ इस फिल्म ने अभी तक 60 हजार यूएस डॉलर कमा लिया है जो भारतीय रुपये में 52,73,190 रुपये है। एक दिन में फिल्म की कमाई इतनी धांसू हुई है और आगे इसकी कमाई करोड़ों में पहुंचने की उम्मीद है।

    बाहुबली तोड़ेगी कांतारा चैप्टर 1 का रिकॉर्ड?

    बता दें कि साल 2017 में बाहुबली के सीक्वल ने सिर्फ यूएस मार्केट में 193.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। बाहुबली का भी विदेशों में खूब धमाका दिखा था। इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) धांसू कमाई कर रही है। अब देखना होगा कि बाहुबली के आने के बाद 485 करोड़ कमाने वाली कांतारा चैप्टर 1 का क्या होगा।

