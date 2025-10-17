Bahubali The Epic Collection: कांतारा तो गयो! बाहुबली ने रिलीज से पहले ही विदेशों में जमाई धाक, जमकर छापे नोट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bahubali The Epic Box Office Collection: एसएस राजामौली (SS Rajamouli) एक बार फिर अपनी क्लासिक फिल्म बाहुबली को बड़े पर्दे पर लाने जा रहे हैं। इस बार एक फिल्म में आपको दोनों सीरीज की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विदेशों में धमाल मचा रही है। इसने विदेशों में धांसू कलेक्शन कर लिया है।

जैसा कि आप जानते हैं कि एसएस राजामौली की बाहुबली और बाहुबली 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई से सुनामी ला दी थी। आज भी यह दोनों फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हैं। अब 2015 की बाहुबली और उसके सीक्वल बाहुबली 2 (2017 में रिलीज) को मिलाकर एसएस राजामौली बाहुबली द एपिक (Bahubali The Epic) लेकर आ रहे हैं जो इसी महीने ओटीटी पर दस्तक देने वाली है।

यूएस में बाहुबली की एडवांस बुकिंग हुई शुरू बाहुबली द एपिक इसी साल 31 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि, भारत से पहले ये यूनाइटेड स्टेट (US) में रिलीज की जाएगी। यूएस में 29 अक्टूबर को बाहुबली द एपिक का प्रीमियर शो होगा, जिसकी एडवांस बुकिंग अभी से शुरू हो गई है और रिस्पॉन्स भी तगड़ा मिल रहा है।