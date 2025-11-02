Shah Rukh Khan के बर्थडे पर 'King' निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने संदीप वांगा पर साधा निशाना, बोले- 'सबसे बड़ा...'
बॉलीवुड फिल्म निर्माता सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) ने प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया है। 2 नवंबर को, सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट के साथ शाह रुख खान को उनके जन्मदिन की बधाई दी। उनका यह कैप्शन स्पिरिट निर्देशक पर एक तंज जैसा लग रहा था।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। फिल्म निर्माता सिद्धार्थ आनंद सुर्खियां बटोरना बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बार उन्होंने शाह रुख खान के जन्मदिन पर भी वो मौका झपट लिया। 2 नवंबर को, जब बॉलीवुड शाह रुख खान का 60वां जन्मदिन मना रहा था, पठान और वॉर के निर्देशक ने सुपरस्टार के लिए एक मैसेज लिखा, जो अब ऑनलाइन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।
स्पिरिट के टीजर से जुड़ा है मामला
कई लोगों को जहां ये एक सिंपल बर्थडे मैसेज लगा, कई प्रशंसकों को यह प्रभास और स्पिरिट के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा पर एक तीखा तंज लगा। दरअसल पिछले हफ्ते, संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म स्पिरिट का ऑडियो टीजर रिलीज किया, जिसमें प्रभास मुख्य भूमिका में हैं। टीजर में अभिनेता को 'भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार' के रूप में पेश किया गया था। एक ऐसा नाम जिसने तुरंत प्रशंसकों के बीच बहस छेड़ दी।
सिद्धार्थ ने किया शाह रुख खान को विश
इसके बाद खासकर शाह रुख खान के फैंस ने सोशल मीडिया पर यह तर्क देते हुए बाढ़ ला दी कि बॉलीवुड के बादशाह का ताज अभी भी शाह रुख खान के पास ही है। इसके बाद जब सिद्धार्थ आनंद ने शाह रुख के बर्थडे पर उन्हें शुभकामनाएं दीं तो यह बहस और गहरी हो गई। सिद्धार्थ ने सुपरस्टार के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "जब सितारे 'सिर्फ़ सुपरस्टार' होने से आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हें किंग कहा जाता है। भारत के किंग को हैप्पी बर्थडे।"
When stars go beyond being “just a superstar” they are called 👑— Siddharth Anand (@justSidAnand) November 2, 2025
Happy Birthday INDIA’s KING pic.twitter.com/NZmChE3OIy
फैंस ने तुरंत भांप लिया
कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने उनके शब्दों को वांगा द्वारा प्रभास को "भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार" बताने के दावे पर एक सूक्ष्म लेकिन तगड़ा कटाक्ष बताया। फैंस ने तुरंत इस बात को समझ लिया। एक यूजर ने लिखा, "इस पोस्ट को बनाने में वांगा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया!" जबकि दूसरे ने टिप्पणी की, "यही वो लड़ाई है जिसकी हमें जरूरत है - वांगा बनाम सिड!" वहीं अन्य लोगों ने सिद्धार्थ के इस परफेक्ट टाइमिंग वाले शेड का मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा,"यह कितनी उत्साहपूर्ण जन्मदिन की शुभकामना है!"
यह ड्रामा आनंद द्वारा अपनी अपकमिंग फिल्म किंग का पहला लुक जारी करने के कुछ ही घंटों बाद सामने आया, जिसमें शाह रुख पहले कभी न देखे गए एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं।
