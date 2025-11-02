Shah Rukh Khan के बर्थडे पर 'King' निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने संदीप वांगा पर साधा निशाना, बोले- 'सबसे बड़ा...'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। फिल्म निर्माता सिद्धार्थ आनंद सुर्खियां बटोरना बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बार उन्होंने शाह रुख खान के जन्मदिन पर भी वो मौका झपट लिया। 2 नवंबर को, जब बॉलीवुड शाह रुख खान का 60वां जन्मदिन मना रहा था, पठान और वॉर के निर्देशक ने सुपरस्टार के लिए एक मैसेज लिखा, जो अब ऑनलाइन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

स्पिरिट के टीजर से जुड़ा है मामला कई लोगों को जहां ये एक सिंपल बर्थडे मैसेज लगा, कई प्रशंसकों को यह प्रभास और स्पिरिट के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा पर एक तीखा तंज लगा। दरअसल पिछले हफ्ते, संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म स्पिरिट का ऑडियो टीजर रिलीज किया, जिसमें प्रभास मुख्य भूमिका में हैं। टीजर में अभिनेता को 'भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार' के रूप में पेश किया गया था। एक ऐसा नाम जिसने तुरंत प्रशंसकों के बीच बहस छेड़ दी।