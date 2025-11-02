क्या आपके ब्वॉयफ्रेंड में है Shah Rukh Khan की ये क्वालिटी? गौरी खान ने इस वजह से थामे रखा सुपरस्टार का हाथ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं जब किसी से प्यार होता है जो दुनिया में वही शख्स सबसे प्यारा लगता है। लेकिन रिश्ते बनाने और निभाने में काफी फर्क होता है। बड़े पर्दे के किंग ऑफ रोमांस ने अपनी फिल्मों से कई लोगों को प्यार करना सिखाया और निभाना भी। हालांकि फिल्मों का रियलिटी से मेल खाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शाह रुख सिर्फ फिल्मों ही नहीं रियल लाइफ में भी अच्छे पार्टनर हैं।

शाहरुख और गौरी खान की प्रेम कहानी 1984 में दिल्ली में शुरू हुई थी। धार्मिक मतभेदों और विरोध के बावजूद, उन्होंने 25 अक्टूबर, 1991 को हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं से शादी कर ली। वे पर्सनल के साथ-साथ प्रोफेशनल तौर पर भी सफल कपल रहे, जिसमें गौरी एक सफल फिल्म निर्माता के रूप में उभरीं और शाहरुख के पूरे करियर में उनके लिए एक मजबूत आधार बनीं। वहीं शाह रुख ने अपनी फिल्मों से बॉलीवुड में एक अलग पहचान हासिल की।

शाह रुख की इस क्वालिटी पर फिदा थीं गौरी हसबैंड बनने से पहले डेटिंग का वक्त एक सुनहरा पीरियड होता है और शाह रुख- गौरी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। गौरी ने शाह रुख के साथ डेटिंग का किस्सा शेयर किया था और किंग खान की एक जबरदस्त क्वालिटी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, 'जब मैं शाहरुख से मिली, तभी से मेरी पढ़ाई में सुधार होने लगा, मतलब और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने लगी। आमतौर पर जब आपका कोई बॉयफ्रेंड होता है, तो आप भटक जाते हैं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको सही काम करने के लिए इंस्पायर करे और आप उस काम में बेहतर होते जाओ और दोनों साथ में सफलता की सीढ़ी चढ़ो'।

यह भी पढ़ें- DDLJ OTT Release: मराठा मंदिर नहीं अब घर बैठे देखें DDLJ, शाह रुख के बर्थडे पर Netflix का तोहफा फिल्मी है शाह रुख खान और गौरी की लव स्टोरी शाहरुख खान की उम्र 18 की थी जब वे गौरी से मिले, गौरी उस वक्त 14 साल की थी। 1984 में एक कॉमन फ्रेंड द्वारा आयोजित एक पार्टी के दौरान, शाहरुख खान ने पहली बार गौरी छिब्बर को देखा। लेकिन वे गौरी को अपने साथ डांस करने के लिए नहीं बुला पाए क्योंकि वह किसी और लड़के के साथ डांस कर रही थीं। जब उन्होंने गौरी को डेट पर चलने के लिए पूछा, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का इंतजार कर रही हैं। शाहरुख बहुत निराश हुए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि उनका भाई था। इसके बाद कुछ दिनों में ही दोनों डेटिंग करने लगे।