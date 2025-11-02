Language
    'शक्ल से 40, अक्ल से 120...', Akshay Kumar ने शाह रुख के लिए किया पोस्ट, काजोल ने दी ऐसी सलाह

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:20 PM (IST)

    शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के जन्मदिन पर बॉलीवुड सितारों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। अक्षय कुमार ने एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है। वहीं, काजोल ने भी अपने जिगरी यार के लिए एक खास पोस्ट शेयर कर उन्हें एक सलाह दी है।  

    Hero Image

    शाह रुख के जन्मदिन पर अक्षय का खास पोस्ट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कौन कहेगा बॉलीवुड पर राज करने वाले बादशाह शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) 60 साल के हो गए हैं। यहां तक कि उनके करीबी दोस्त भी कहते हैं कि वह 60 के नहीं लगते हैं। आज अभिनेता का जन्मदिन है और इस खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने स्पेशल पोस्ट शेयर किया है।

    शाह रुख खान के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारी बधाइयां आ रही हैं। यहां तक कि सेलिब्रिटीज भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब अक्षय ने भी SRK के लिए एक प्यारा पोस्ट शेयर किया है।

    शाह रुख के लिए अक्षय का पोस्ट

    अक्षय कुमार ने शाह रुख खान के साथ एक्स हैंडल पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में दोनों कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं। शाह रुख ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक चश्मा लगाया है, वहीं अक्षय व्हाइट टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं।

    इस तस्वीर को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने शाह रुख की उम्र पर बात की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आपके खास दिन पर ढेर सारी बधाई शाह रुख। वैसे तू कहीं से भी 60 का लगता नहीं है। शक्ल से 40, अक्ल से 120। जन्मदिन मुबारक हो दोस्त। खुश रहो।"

    काजोल ने SRK को दी ये सलाह

    शाह रुख खान की बेस्ट फ्रेंड काजोल (Kajol) ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। एक्ट्रेस ने SRK के साथ दो फनी फोटोज शेयर की हैं और अपने खास दोस्त को एक सलाह दी है। काजोल ने लिखा, "एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए 60वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

     

     

    काजोल ने आगे लिखा, "आज के लिए सलाह। मोमबत्तियां मत गिनना। फिर से 29 साल के होने की शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार के लिए सभी अच्छी चीजों की कामना करता हूं। जन्मदिन मुबारक हो।"

