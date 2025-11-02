King Title Reveal : डर नहीं, दहशत हूं... Shah Rukh Khan ने किया खून-खराबा, झक्कास है 'किंग' की पहली झलक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की आगामी फिल्म किंग का काफी समय से इंतजार हो रहा था। डंकी के बाद से ही अभिनेता बड़े पर्दे से गायब हैं और वह अपनी आगामी फिल्म किंग की तैयारी में लगे हुए थे। अब आखिरकार किंग मूवी से अभिनेता की पहली झलक सामने आ गई है जिसमें आप उनका 'नेवर बिफोर लुक' देख हैरान रह जाएंगे।

आज शाह रुख खान का 60वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) ने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने अभिनेता की आगामी फिल्म किंग का टाइटल रिवील किया है जिसे देखते ही फैंस उत्साहित हो गए हैं।