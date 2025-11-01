इस शर्त पर Shah Rukh Khan ने की थी डेब्यू मूवी Deewana, साइनिंग अमाउंट जानकर उड़ जाएंगे होश!

दीपेश पांडेय, मुंबई। टेलीविजन से फिल्मों में आने वाले शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की पहली रिलीज फिल्म दीवाना (1992) थी। फिल्म में उनके साथ अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और अभिनेत्री दिव्या भारती (Divya Bharti) मुख्य भूमिकाओं में थे। इससे पहले भी शाह रुख कई फिल्में भी साइन कर चुके थे, लेकिन संयोग से यह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीवाना से पहले शाह रुख के पास थीं पांच फिल्में दीवाना के निर्माता गुड्डू धनोआ बताते हैं, ‘जब मैंने शाह रुख से अपनी फिल्म दीवाना के लिए संपर्क किया तो उनके पास पहले से ही पांच फिल्में थी। उन्होंने हमें मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। वहां एक रेस्त्रां में उनके साथ मीटिंग हुई, तब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो डेट ही नहीं है। मैंने कहा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं पांच फिल्में कर रहा हूं। फिर मैंने कहा कि आप फिल्म की कहानी तो सुन लीजिए।

शाह रुख को कितनी मिली थी पहली सैलरी कहानी सुनने के लिए उन्होंने अगले दिन अपने घर पर बुलाया। उनके घर पर कहानी का सेकंड हाफ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि गुड्डू मैं यह फिल्म कर रहा हूं। मैंने उन्हें 11 हजार रुपये की साइनिंग अमाउंट दी। उस समय उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं आपकी फिल्म के लिए डेट तभी दे पाऊंगा, जब इन पांचों फिल्मों से किसी की डेट कैंसिल होगी।

Shah Rukh Khan with Rishi Kapoor in Deewana - X रिजेक्ट करने वाले थे दीवाना मूवी उसके बाद फिर एक दिन हमें उनकी तरफ से फोन आया कि फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का 20 दिनों का शूटिंग शेड्यूल कैंसल हुआ है। हमने प्लान किया और शूटिंग शुरू कर दी। जिस फिल्म के लिए शाह रुख के पास डेट नहीं थी, वो सबसे पहले रिलीज हुई। इसमें कोई रणनीति नहीं थी, हमारी फिल्म सबसे पहले बन गई थी तो सबसे पहले प्रदर्शित हुई। किसी ने मुझसे कहा कि शाह रुख का निर्माताओं से करार है कि उनकी सबसे पहले फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन रिलीज होगी।

दीवाना के बिना अधूरा है शाह रुख का इतिहास फिल्म का पहला शॉट ही शाह रुख का सोलो शॉट था। जिसमें वह कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों साथ बैठे होते हैं। दीवाना के तीन निर्माता थे, मैं ललित कपूर और राजू कोठारी। हमें गर्व होता है कि शाह रुख की पहली रिलीज फिल्म हमारी है। जब भी शाह रुख का इतिहास लिखा जाएगा या उनकी फिल्मों के बारे में लिखा जाएगा तो दीवाना के बिना वो अधूरा होगा।