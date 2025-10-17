Simi Garewal के झाड़ियों में कपड़े बदलने वाले सीन पर मचा था बवाल, ऋषि कपूर की बोल्ड टीचर बन उड़ाए थे होश
सिनेमा में बोल्ड सीन्स अब आम हैं, लेकिन 70 के दशक में सिमी गरेवाल (Simi Garewal) ने बिकिनी और बोल्ड सीन्स देकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने फिल्म में ऋषि कपूर की टीचर का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर के सामने उनके एक बोल्ड सीन ने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज सिनेमा बदल गया है। बोल्ड सीन्स हो या फिर बिकिनी लुक... बड़े पर्दे पर अभिनेत्रियां खुलेआम अपने कर्वी फिगर को फ्लॉन्ट करती हैं। ओटीटी पर भी यही हाल है। मगर पहले के दौर में ऐसा नहीं था। अगर हीरो और हीरोइन के बीच लिपलॉक सीन भी हो जाए तो विवाद खड़ा हो जाता है। मगर 70 के दशक में एक अदाकारा ने बिकिनी में सीन करके हर किसी को हैरान कर दिया था।
यह अदाकारा थी अपने जमाने की सबसे बोल्ड कही जाने वालीं सिमी गरेवाल (Simi Garewal)। वह बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। साल 1970 में उन्होंने मेरा नाम जोकर (Mera Naam Joker) मूवी में एक बोल्ड सीन करके पूरे देश में तहलका मचा दिया था।
सिमी गरेवाल बनी थीं ऋषि की टीचर
राज कपूर निर्मित और निर्देशित मेरा नाम जोकर में सिमी गरेवाल ने ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की टीचर की भूमिका निभाई थी। फिल्म में राजू को बचपन (ऋषि कपूर चाइल्डहुड कैरेक्टर) में अपनी टीचर मैरी से प्यार हो जाता है। बाद में वह प्यार की राह छोड़ बड़ा होकर (राज कपूर यंग कैरेक्टर) लोगों को हंसाने का काम करता है।
सिमी गरेवाल के सीन पर हुआ था विवाद
मेरा नाम जोकर में मैरी बनीं सिमी गरेवाल ने बोल्ड सीन्स दिए थे। एक सीन था, जहां वह झाड़ियों में कपड़े चेंज करती हुई दिखाई गई थीं। इस सीन के चलते उस वक्त काफी विवाद हुआ था। यह फिल्म राज कपूर के बहुत करीब थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चल पाई थी। मेरा नाम जोकर के बाद भी सिमी ने कई फिल्मों में बोल्ड सीन कर लाइमलाइट चुराई थी।
सिमी गरेवाल का करियर
77 साल की सिमी गरेवाल ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। वह साथी, दो बदन, कर्ज, सिद्धार्थ और चलते चलते मूवीज में काम कर चुकी हैं। वह अपने टॉक शो रेंडेजवस विद सिमी गरेवाल को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं।
