    'तुझसे बढ़िया तो मेरी शक्ल है', Shah Rukh Khan को फैन ने किया ट्रोल, सामने से मिला 'अक्ल' वाला जवाब

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:09 PM (IST)

    शाह रुख खान बॉलीवुड के वह सितारे हैं, जो न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए फेमस हैं, बल्कि उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी फैंस को काफी इम्प्रेस करती है। हाल ही में इसका एक नमूना शाह रुख के लाइव सेशन के दौरान देखने को भी मिला, जहां किंग खान ने ट्रोल को ऐसा जवाब दिया, जिसे देखने के बाद फैंस उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। 

    शाह रुख खान ने ट्रोलिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में बॉलीवुड सितारों के लिए ट्रोलिंग काफी आम हो चुकी है। कभी उन्हें उनके लुक्स, तो कभी एक्टिंग पर यूजर्स जज करते हैं। जहां कई सितारे लोगों के गंदे और भद्दे कमेंट्स का घूट पीकर रह जाते हैं, तो वहीं एक बार शाह रुख खान ने फिर ये साबित कर दिया है कि वह बॉलीवुड के 'किंग' क्यों हैं। 

    एक्टिंग को लेकर अपने हयूमर को लेकर मशहूर किंग खान को हाल ही में एक सोशल मीडिया पर यूजर ने ट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि, यूजर की ये हरकत उसी पर ही भारी पड़ गई। किस बात को लेकर यूजर ने सोशल मीडिया पर शाह रुख को घेरने की कोशिश की और किंग खान ने कैसे उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, नीचे पढ़ें डिटेल: 

    शाह रुख खान की शक्ल को लेकर यूजर ने किया कमेंट 

     बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान ने हाल ही में आधिकारिक एक्स अकाउंट पर आकर अपने फैंस के साथ #ASKSRK का लाइव सेशन किया। इस सेशन के दौरान उन्होंने फैंस को लड़की पटाने के टिप्स से लेकर साउथ स्टार यश को उनकी आगामी फिल्म टॉक्सिक के लिए विश किया। इन सभी प्यार भरे ट्वीट्स के बीच एक यूजर ने उन्हें भद्दा कमेंट किया। 

    आस्क एसआरके सेशन में एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "भाई ये बता तुममें कोई टैलेंट नहीं है, ना तेरी शक्ल बढ़िया है, फिर भी तू स्टार कैसे बन गया है। तुझसे बढ़िया तो मेरी शक्ल है, लेकिन मुझे कोई पहचानता तक नहीं है"। 

    WhatsApp Image 2025-10-30 at 4.26.02 PM

    शाह रुख खान ने जवाब से यूजर की बोलती की बंद 

    एक तरफ जहां कई बॉलीवुड सितारे इस तरह के भद्दे कमेंट करने वाले ट्रोल्स को जवाब देने से बचते हैं, तो वहीं शाह रुख खान ने उस ट्रोलर को नहीं बख्शा। शक्ल और एक्टिंग पर सवाल खड़े करने वाले ट्रोल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शाह रुख खान ने लिखा, "भाई शक्ल तो ठीक है। अक्ल का नहीं बोला तुमने...वो है या????"। 

    SRK

    शाह रुख खान के जवाब के बाद फैंस भी एक्टर के सपोर्ट में सामने आए। ट्रोल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा, "अगर चार्म एक सब्जेक्ट होता, तो आप सवाल और जवाब दोनों होते शाह रुख"। दूसरे यूजर ने लिखा, "सर आपने इसे जवाब क्यों दिया, इसका तो दिन बन गया ना"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "भाई मैंने जब आपको फौजी और सर्कस में देखा था तभी बोल दिया था यह भारतीय सिनेमा का सुपर स्टार है"।

