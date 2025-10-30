'तुझसे बढ़िया तो मेरी शक्ल है', Shah Rukh Khan को फैन ने किया ट्रोल, सामने से मिला 'अक्ल' वाला जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में बॉलीवुड सितारों के लिए ट्रोलिंग काफी आम हो चुकी है। कभी उन्हें उनके लुक्स, तो कभी एक्टिंग पर यूजर्स जज करते हैं। जहां कई सितारे लोगों के गंदे और भद्दे कमेंट्स का घूट पीकर रह जाते हैं, तो वहीं एक बार शाह रुख खान ने फिर ये साबित कर दिया है कि वह बॉलीवुड के 'किंग' क्यों हैं।

एक्टिंग को लेकर अपने हयूमर को लेकर मशहूर किंग खान को हाल ही में एक सोशल मीडिया पर यूजर ने ट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि, यूजर की ये हरकत उसी पर ही भारी पड़ गई। किस बात को लेकर यूजर ने सोशल मीडिया पर शाह रुख को घेरने की कोशिश की और किंग खान ने कैसे उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, नीचे पढ़ें डिटेल:

शाह रुख खान की शक्ल को लेकर यूजर ने किया कमेंट बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान ने हाल ही में आधिकारिक एक्स अकाउंट पर आकर अपने फैंस के साथ #ASKSRK का लाइव सेशन किया। इस सेशन के दौरान उन्होंने फैंस को लड़की पटाने के टिप्स से लेकर साउथ स्टार यश को उनकी आगामी फिल्म टॉक्सिक के लिए विश किया। इन सभी प्यार भरे ट्वीट्स के बीच एक यूजर ने उन्हें भद्दा कमेंट किया।

शाह रुख खान ने जवाब से यूजर की बोलती की बंद एक तरफ जहां कई बॉलीवुड सितारे इस तरह के भद्दे कमेंट करने वाले ट्रोल्स को जवाब देने से बचते हैं, तो वहीं शाह रुख खान ने उस ट्रोलर को नहीं बख्शा। शक्ल और एक्टिंग पर सवाल खड़े करने वाले ट्रोल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शाह रुख खान ने लिखा, "भाई शक्ल तो ठीक है। अक्ल का नहीं बोला तुमने...वो है या????"।