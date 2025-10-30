'मैं खुद भाड़े पे...' Shah Rukh Khan से मन्नत में रहने के लिए जगह मांग रहा था फैन, एक्टर ने दिया मजेदार जवाब
शाह रुख खान अपने फैंस से इंटरेक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में एक्टर ने ट्विटर पर #AskSRK सेशन रखा था जिसमें उन्होंने फैंस के कई सवालों का जवाब दिया। इसी दौरान एक फैन उनसे मन्नत में रहने के लिए कमरा मांगने लगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फैंस उन्हें 'किंग' क्यों कहते हैं? अपने 60वें जन्मदिन से पहले एक्टर ने #AskSRK सेशन रखा था जिसमें उन्होंने फैंस के कई सारे सवालों का जवाब दिया। अपने चार्म और ह्यूमर के लिए जाने जाने वाले सुपरस्टार ने फैंस के उत्सुकता वाले सवालों का जवाब दिया जोकि बाद में एक मजेदार सेशन में बदल गया।
अक्सर हंसी-मजाक करते हैं शाह रुख खान
शाह रुख खान के जन्मदिन पर मुंबई आए एक फैन ने होटल में कमरा न मिलने पर मजाक किया और पूछा कि क्या वह शाह रुख के बंगले मन्नत में रुक सकते हैं। शाह रुख ने भी इस सवाल का जवाब बड़े ही मजाकिया अंदाज में दिया। एक्टर ने कहा,"मन्नत में तो आजकल मेरे पास भी कमरा नहीं है...भाड़े पर रह रहा हूं!!! शाह रुख के इस जवाब ने दिखा दिया कि वो ऑडियंस को क्यों जुड़े हुए हैं और कैसे सबके फैन फेवरेट हैं।
यह भी पढ़ें- 'King' नहीं है शाह रुख खान की अपकमिंग फिल्म का नाम? एक्टर के जवाब ने फैंस को किया कंफ्यूज
मन्नत में इस समय चल रहा है काम
अभिनेता ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि क्या वह हर साल की तरह इस बार भी मन्नत के बाहर फैंस का अभिवादन करने वाली वार्षिक परंपरा को निभाएंगे। दरअसल शाह रुख के घर मन्नत में इस समय काम चल रहा है। शाह रुख खान ने उसी इलाके में अस्थायी रूप से आलीशान अपार्टमेंट किराए पर ले रखा है।
Mannat mein toh mere paas bhi room nahi hai aaj kal….Bhaade pe reh raha hoon!!! https://t.co/WgU3pUepGt— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025
जब उनसे इस वर्ष की योजनाओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "बेशक, लेकिन एक हार्ड हैट पहनना पड़ सकता है!!!"
क्यों इंटरव्यू नहीं देते शाह रुख खान?
एक अन्य यूज़र ने पूछा कि वह अब इंटरव्यू क्यों नहीं देते, और कहा कि उन्हें उनके विचार सुनने का मौका नहीं मिलता। अपने चुटीले स्वभाव के अनुरूप, शाह रुख खान ने जवाब दिया, "मेरे पास कहने को कुछ नया नहीं है... और पुराने इंटरव्यू भी पुराने हो गए हैं, इसलिए... हा हा।"
बता दें कि शाह रुख खान की अगली फिल्म जिसका फिलहाल टाइटल किंग है को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। इसमें शाह रुख के अलावा सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे।
यह भी पढ़ें- लड़की पटाने के टिप्स दे रहे हैं Shah rukh Khan, 'किंग' की सलाह सुनकर खुशी से झूम उठा इंटरनेट!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।