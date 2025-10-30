'मैं खुद भाड़े पे...' Shah Rukh Khan से मन्नत में रहने के लिए जगह मांग रहा था फैन, एक्टर ने दिया मजेदार जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फैंस उन्हें 'किंग' क्यों कहते हैं? अपने 60वें जन्मदिन से पहले एक्टर ने #AskSRK सेशन रखा था जिसमें उन्होंने फैंस के कई सारे सवालों का जवाब दिया। अपने चार्म और ह्यूमर के लिए जाने जाने वाले सुपरस्टार ने फैंस के उत्सुकता वाले सवालों का जवाब दिया जोकि बाद में एक मजेदार सेशन में बदल गया।

अक्सर हंसी-मजाक करते हैं शाह रुख खान शाह रुख खान के जन्मदिन पर मुंबई आए एक फैन ने होटल में कमरा न मिलने पर मजाक किया और पूछा कि क्या वह शाह रुख के बंगले मन्नत में रुक सकते हैं। शाह रुख ने भी इस सवाल का जवाब बड़े ही मजाकिया अंदाज में दिया। एक्टर ने कहा,"मन्नत में तो आजकल मेरे पास भी कमरा नहीं है...भाड़े पर रह रहा हूं!!! शाह रुख के इस जवाब ने दिखा दिया कि वो ऑडियंस को क्यों जुड़े हुए हैं और कैसे सबके फैन फेवरेट हैं।