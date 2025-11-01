शाह रुख खान ने जॉन सीना को कहा 'रॉक स्टार', WWE लीजेंड के जवाब ने जीता लोगों का दिल
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाह रुख खान ने डब्ल्यूडब्ल्यूई लीजेंड जॉन सीना को 'रॉक स्टार' करार दिया, जिस पर दिग्गज रेसलर ने आभार व्यक्त करते हुए एक किस्सा साझा किया। जॉन सीना का जवाब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।
दरअसल, शाह रुख खान ने अपने 60वें जन्मदिन से पहले सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर फैंस के साथ एक सवाल-जवाब सत्र आयोजित किया। हैशटैग आस्कएसआरके में एक फैन ने शाह रुख खान से जॉन सीना के बारे में पूछा, जिस पर बॉलीवुड एक्टर ने जवाब दिया- वो रॉक स्टार हैं। बहुत विनम्र और दयालु है।'
जॉन सीना ने शाह रुख खान के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'आपकी मेहरबानी और हमारी बातचीत को कभी भूल नहीं सकता। मेरे और दुनियाभर में आपके फैंस के लिए निरंतर प्रेरणा बनने बनने के लिए धन्यवाद।'
जॉन सीना का खुलासा
जॉन सीना ने एएनआई से इंटरव्यू में बताया था कि शाह रुख खान के शब्दों ने उन पर प्रभाव बनाया था। जॉन सीना ने कहा, 'शाह रुख खान ने टेक टॉक किया, जो मुझे अपनी जिंदगी में सही समय पर मिला और उनके शब्द मेरे लिए प्रेरणादायी बन गए। इनकी मदद से मेरी जिंदगी में बदलाव आया। इस बदलाव के बाद मैंने जभी उपलब्धियां देखी और अभारी हूं कि अपनी कड़ी मेहनत करूं व समय बर्बाद न करूं।'
शाह रुख खान के साथ मुलाकात को याद करते हुए सीना ने कहा, 'उस व्यक्ति से हाथ मिलाना बेहद भावुक पल था, जिसने आपकी जिंदगी में बदलाव किया हो और विशेषतौर पर उसे यह बताना कि उसने क्या किया। शाह रुख खान शानदार हैं। वो बेहद दयालु हैं। उनसे मिलना शानदार रहा।'
