'आपसे ज्यादा मैं...'बर्थडे पर Shah Rukh Khan को क्यों मांगनी पड़ी माफी, किंग खान के फैंस हुए निराश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान किंग खान की एक झलक पाने के लिए कई सारे फैंस मन्नत के बाहर इकट्ठा होने लगे। हालांकि इस साल दर्शकों को निराशा का सामना करना पड़ा।

मन्नत के बाहर जमा हुई फैंस की भीड़ दरअसल शाह रुख खान ने इस बार दर्शकों का अभिवादन करने से मना कर दिया। इसकी घोषणा शाह रुख ने अपने एक्स पर की। अभिनेता ने एक्स पर माफी मांगी और बताया कि इस साल वह उनका अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने बताया कि उनके बांद्रा स्थित घर के बाहर भारी भीड़ जमा होने के कारण सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी। हमेशा से ही दिलकश, शाह रुख ने प्रशंसकों से वादा किया कि उन्हें उनसे मिलना और भी ज़्यादा याद आएगा, और अपने नोट के अंत में उन्होंने ढेर सारा प्यार लिखा।