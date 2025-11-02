Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आपसे ज्यादा मैं...'बर्थडे पर Shah Rukh Khan को क्यों मांगनी पड़ी माफी, किंग खान के फैंस हुए निराश

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:08 PM (IST)

    हर साल, शाह रुख खान (Shah Rukh Khan Birthday) अपने जन्मदिन पर फैंस से मिलने के लिए मन्नत से बाहर निकलते हैं। हालांकि इस बार बादशाह के फैंस के लिए उनकी ये विश अधऊरी की अधूरी रह गई। इस साल भी,सैकड़ों प्रशंसक इंतजार कर रहे थे लेकिन शाह रुख ने आने से मना कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    शाह रुख खान ने मनाया 60वां जन्मदिन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान किंग खान की एक झलक पाने के लिए कई सारे फैंस मन्नत के बाहर इकट्ठा होने लगे। हालांकि इस साल दर्शकों को निराशा का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मन्नत के बाहर जमा हुई फैंस की भीड़

    दरअसल शाह रुख खान ने इस बार दर्शकों का अभिवादन करने से मना कर दिया। इसकी घोषणा शाह रुख ने अपने एक्स पर की। अभिनेता ने एक्स पर माफी मांगी और बताया कि इस साल वह उनका अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने बताया कि उनके बांद्रा स्थित घर के बाहर भारी भीड़ जमा होने के कारण सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी। हमेशा से ही दिलकश, शाह रुख ने प्रशंसकों से वादा किया कि उन्हें उनसे मिलना और भी ज़्यादा याद आएगा, और अपने नोट के अंत में उन्होंने ढेर सारा प्यार लिखा।

    यह भी पढ़ें- क्या आपके ब्वॉयफ्रेंड में है Shah Rukh Khan की ये क्वालिटी? गौरी खान ने इस वजह से थामे रखा सुपरस्टार का हाथ

    सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मांगी माफी

    हर साल, शाह रुख मन्नत की बालकनी से अपने प्रशंसकों का अभिवादन करते हैं, हाथ हिलाते हैं और उन्हें प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने ट्वीट में, शाहरुख ने लिखा, "अधिकारियों ने मुझे सूचित किया है कि मैं बाहर आकर उन सभी प्यारे लोगों का अभिवादन नहीं कर पाऊंगा जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सभी से बहुत क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि भीड़ नियंत्रण संबंधी समस्याओं के कारण यह सभी की सुरक्षा के लिए है।"

    बॉलीवुड सुपरस्टार ने आगे कहा, "समझने के लिए शुक्रिया और यकीन मानिए...आपसे ज्यादा मुझे आपकी कमी खलेगी। आप सभी से मिलने और प्यार बांटने का बेसब्री से इंतजार था। आप सभी को प्यार..."

    मुंबई पुलिस ने क्यों किया मना?

    शाह रुख खान के 60वें जन्मदिन पर मुंबई का बैंडस्टैंड उत्साह से भर गया, क्योंकि दुनिया भर से उनके प्रशंसक उनके घर, मन्नत के बाहर जमा हो गए। मुंबई पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण के कड़े उपाय लागू करने और आस-पास की सड़कों को अवरुद्ध करने के बावजूद, उनके प्रशंसकों ने मौके पर पहुंचने के लिए अनोखे तरीके खोज निकाले क्योंकि वो सुपरस्टार के साथ जश्न को मिस नहीं करना चाहते थे।

    यह भी पढ़ें- 'शक्ल से 40, अक्ल से 120...', Akshay Kumar ने शाह रुख के लिए किया पोस्ट, काजोल ने दी ऐसी सलाह