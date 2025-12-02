कांतारा की नकल कर Ranveer Singh को हुआ पछतावा, मांगी माफी
Ranveer Singh Apologises: रणवीर सिंह को हाल ही लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि IFFI की क्लोजिंग सेरेमनी में उन्होंने कांतारा में ऋषभ शेट्टी द्वारा किए गए दैव्य के सीक्वेंस की नकल उतारी थी। अब ट्रोलिंग के बाद उन्हें इसका पछतावा हुआ और उन्होंने लोगों से माफी मांगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह को IFFI की क्लोजिंग सेरेमनी में ऋषभ शेट्टी के सामने कांतारा के दैव्य की नकल उतारने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन लोगों ने एक्टर की खूब ट्रोलिंग की जिसके बाद अब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है।
बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज होने में बस कुछ ही दिन बचे है। यह फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर जो उत्साह था वह अब एक विवाद की वजह से फीका पड़ गया है। यह विवाद गोवा में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के समापन समारोह में एक्टर के आने के बाद शुरू हुआ। स्टेज पर जो एक हल्का-फुल्का पल होना था, उस पर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
क्यों खड़ा हुआ ये विवाद
यह घटना तब हुई जब रणवीर ने डायरेक्टर-एक्टर ऋषभ शेट्टी समेत ऑडियंस के सामने कंतारा - चैप्टर 1 का क्लाइमेक्स सीन रीक्रिएट किया। नकल करते हुए, उन्होंने पवित्र चामुंडी दैव का जिक्र किया, जो फिल्म में दिखाई गई एक आध्यात्मिक शक्ति है और कर्नाटक के कोस्टल एरिया में पूजे जाते हैं। उन्होंने उनकी तुलना एक “महिला भूत” से की। इस बात पर समारोह में मौजूद कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन जैसे ही इस एक्ट की एक क्लिप ऑनलाइन सामने आई, यह जल्द ही गुस्से का विषय बन गया।
रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज
मामला तब और बढ़ गया जब हिंदू जनजागृति समिति (HJS) ने एक्टर के खिलाफ ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, संगठन ने कहा कि रणवीर ने चामुंडा देवी के बारे में गलत तरीके से बताकर उनका अपमान किया है।
रणवीर सिंह ने मांगी माफी
इस पूरे वाकये के बाद अब रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी और सभी फैंस से माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मेरा इरादा ऋषभ की शानदार परफॉर्मेंस को हाइलाइट करना था, बतौर एक्टर। मुझे पता है कि इस लेवल की एक्टिंग के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं अपने देश के हर कल्चर, ट्रेडिशन और आस्था की इज्जत करता हूं। अगर मैंने किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाई है तो मैं आप सभी से तहेदिल से माफी मांगता हूं'।
रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर है जो 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार भी है।
