    4 एक्शन डायरेक्टर्स...रूह कंपाने वाले सीन...दमदार कहानी और 214 मिनट की फिल्म, क्यों खास है Dhurandhar?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की आने वाली फिल्म 'धुरंधर' एक फुल पैक्ड एक्शन थ्रिलर है, जिसे आदित्य धर निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में आर. म ...और पढ़ें

    धुरंधर के एक सीन में रणवीर सिंह (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की धुरंधर बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस एक्शन पैक्ड मूवी को आदित्य धर डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें आरमाधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे कई कलाकार नजर आएंगे। इस मूवी की एक खास बात ये भी है कि इसे उस प्रमाणिकता तक पहुंचाने में चार स्टंट डायरेक्टर का हाथ है।

     पहले कभी नहीं किया होगा एक्सपीरियंस

    एजाज गुलाब, सी-यंग ओह, यानिकबेन और रमजबुलुत इस प्रोजेक्ट के लिए साथ आए और एक-एक सीन को बड़ी बारीकी से डिजाइन कियाबता दें कि यह चुनाव जानबूझकर किया गया है क्योंकि िल्म के पैमाने के लिए ऐसे एक्शन की जरूरत थी जो एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में अलग-अलग लगेएक ऐसा कोलैबोरेशन जो भारतीय सिनेमा में पहले शायद ही कभी देखा गया हो।

    Dhurandhar

    बहुत ही बारीकी से किया गया काम

    िल्म के पहले लुक से लेकर दमदार ट्रेलर तक, दर्शकों के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए गए एक्शनसीक्वेंस से परिचित कराया गया है जो स्टंट के पैमाने और सटीकता को दर्शाते हैं। प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिल्म कासेट और सीक्वेंस तकनीकी योजना के साथ डिजइन किए गए हैं ताकि हर पल अलग दिखे।

     अपनी-अपनी फील्ड में महारत है हासिल

    हर एक डायरेक्टर को अपने-अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। एजाज गुलाब बड़े आउटडोर यूनिट, सटीक वाहन संचालन और गाड़ियों को टकराने में परफेक्ट हैं। सी-यंग ओह कोरियाई क्लोज़-कॉम्बैट सटीकता को जोड़ते हैं। यानिकबेन यूरोपीय पार्कौर-शैली के बदलावों, कठिन एरियलरिगिंग को बड़े अच्छे से पेश करते हैं। रमज़ान बुलुत का फुटवर्क काफी अच्छा है।

     कब रिलीज होगी फिल्म?

    आदित्य धर द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित, इस जबरदस्त एक्शनथ्रिलर को ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने प्रोड्यूस किया है। जियो स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत, बी62 स्टूडियोज़ द्वारा निर्मित यह फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार है।

