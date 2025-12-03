4 एक्शन डायरेक्टर्स...रूह कंपाने वाले सीन...दमदार कहानी और 214 मिनट की फिल्म, क्यों खास है Dhurandhar?

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की धुरंधर बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस एक्शन पैक्ड मूवी को आदित्य धर डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें आरमाधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे कई कलाकार नजर आएंगे। इस मूवी की एक खास बात ये भी है कि इसे उस प्रमाणिकता तक पहुंचाने में चार स्टंट डायरेक्टर का हाथ है।

पहले कभी नहीं किया होगा एक्सपीरियंस एजाज गुलाब, सी-यंग ओह, यानिकबेन और रमजान बुलुत इस प्रोजेक्ट के लिए साथ आए और एक-एक सीन को बड़ी बारीकी से डिजाइन किया। बता दें कि यह चुनाव जानबूझकर किया गया है क्योंकि फिल्म के पैमाने के लिए ऐसे एक्शन की जरूरत थी जो एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में अलग-अलग लगे।एक ऐसा कोलैबोरेशन जो भारतीय सिनेमा में पहले शायद ही कभी देखा गया हो।

अपनी-अपनी फील्ड में महारत है हासिल हर एक डायरेक्टर को अपने-अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। एजाज गुलाब बड़े आउटडोर यूनिट, सटीक वाहन संचालन और गाड़ियों को टकराने में परफेक्ट हैं। सी-यंग ओह कोरियाई क्लोज़-कॉम्बैट सटीकता को जोड़ते हैं। यानिकबेन यूरोपीय पार्कौर-शैली के बदलावों, कठिन एरियलरिगिंग को बड़े अच्छे से पेश करते हैं। रमज़ान बुलुत का फुटवर्क काफी अच्छा है।