अनगिनत विवाद...सेंसर से पास, क्या 2 साल की तपस्या होगी सफल? Dhurandhar पर टिका रणवीर का करियर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की अपकमिंग फिल्म धुरंधर ने एक बड़ी रुकावट पार कर ली है। क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने इसकी रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है। फिल्म की कहानी को बताया काल्पनिक यह फैसला मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की चिंताओं के बाद आया है, जिन्होंने फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डिटेल्ड रिव्यू के बाद CBFC ने अब फिल्म को सर्टिफाई कर दिया है, इसे फिक्शन का काम बताया है और कहा है कि इसका दिवंगत ऑफिसर की जिंदगी से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेल नहीं है।

दिल्ली हाई कोर्ट में दी थी अर्जी यह विवाद तब शुरू हुआ जब मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी, जिसमें कहा गया कि फिल्म में असल जिंदगी के लोगों को बिना सहमति के दिखाया गया है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि CBFC सर्टिफिकेशन देने से पहले फिल्म की दोबारा जांच करे। परिवार की तरफ से वकील रूपेंशु प्रताप सिंह ने ANI को बताया कि कोर्ट ने CBFC को डिटेल में जांच करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने CBFC को पिटीशनर के उठाए गए सभी पॉइंट्स पर विचार करने का निर्देश दिया है। उसके बाद, वे सर्टिफिकेशन के मुद्दे पर फैसला करेंगे, जो अभी भी पाइपलाइन में है। यह अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसलिए CBFC को पिटीशनर या दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता के उठाए गए सभी पॉइंट्स पर विचार करने दें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आर्मी से जुड़े कोई मुद्दे हैं, तो आर्मी की सक्षम अथॉरिटी, ADGPI को भी उन्हीं पॉइंट्स पर विचार करना चाहिए और उन्हें CBFC को सौंपना चाहिए।

CBFC ने अब अपनी दोबारा सोच-विचार पूरी कर ली है, आपत्तियों को खारिज कर दिया है और गाइडलाइंस के मुताबिक फिल्म के सर्टिफिकेशन का रास्ता साफ कर दिया है। बोर्ड की मंजूरी के साथ, मेकर्स फिल्म को तय समय पर रिलीज कर सकते हैं।