    Dhurandhar Collection: विवादों के बीच 'धुरंधर' का धमाका, रिलीज से 3 दिन पहले कमाए इतने करोड़

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    फिल्म 'धुरंधर' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार है। दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी उत्साह है, ट्रेलर और गानों को खूब पसंद किया जा रहा है। रिलीज से 5 दिन पहले आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग खोली गई, जिसमें रणवीर सिंह की फिल्म ने 2 दिन के अंदर ही इतने करोड़ कमा लिए हैं। 

    एडवांस बुकिंग कलेक्शन में 'धुरंधर' की धूम/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का बज तभी बन गया था, जब इस फिल्म का पहला पोस्टर आया था। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर ने तो ऐसा धमाल मचाया था कि फैंस बस इस फिल्म के थिएटर में आने और एडवांस बुकिंग खुलने का इंतजार कर रहे थे।

    रिलीज से पांच दिन पहले मेकर्स ने धुरंधर की एडवांस बुकिंग ओपन कर दी थी। किस कदर फैंस को 'धुरंधर' का इंतजार है, इस बात का अंदाजा आप फिल्म की पहले दो दिन की एडवांस बुकिंग कमाई से लगा सकते हैं। मूवी ने महज 2 दिनों के अंदर ही कितने करोड़ का कलेक्शन किया है, चलिए आपको बताते हैं:

    2 करोड़ कमाने के करीब पहुंचीं फिल्म

    रविवार को शुरू हुई 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग ने महज 24 घंटे के अंदर 9274 टिकट्स बिक्री कर दी थी, जिससे मूवी की कमाई 45.84 लाख तक हुई थी। हालांकि, अब ये कलेक्शन एक ही दिन में दोगुना ज्यादा बढ़ गया है। संजय दत्त-अक्षय खन्ना की एक्शन से भरपूर इस फिल्म की दूसरे दिन के एडवांस बुकिंग कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं।

    सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मूवी की महज 2 दिनों में 30, 969 से ज्यादा टिकट बिक्री हो चुकी है। फिल्म के क्रेज को देखते हुए इसके शोज 2274 से बढ़ाकर 2594 कर दिए गए हैं। 30 हजार से ज्यादा की टिकट बिक्री करने के साथ ही मूवी ने एडवांस बुकिंग में अभी ताजक 1.43 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जबकि इसकी कुल ब्लॉक सीट्स 2.94 करोड़ तक की हुई है।

    'धुरंधर' के विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया फैसला

    कुछ दिनों पहले ही मेजर मोहित शर्मा के परिवारवालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस फिल्म की रिलीज तब तक रोकने की गुजारिश की थी, जब तक आर्मी ऑफिसर्स या उनके कानूनी उत्तराधिकारी ये फिल्म देख न लें। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 'धुरंधर' की रिलीज पर अभी तक रोक नहीं लगाई है, लेकिन सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को ये आदेश दिया कि वह अपने सर्टिफिकेट प्रोसेस में तेजी दिखाएं और मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सावधानीपूर्वक विचार करें।

    अदालत ने आवेदन को ये कहते हुए निपटाते हुए सेंसर बोर्ड को ये आदेश दिए है कि वह परिवार की चिंता को ध्यान में रखें और अगर जरुरत पड़े तो इंडियन आर्मी की मदद ले, फिल्म को सर्टिफिकेट देकर पास करने से पहले। फिलहाल, धुरंधर अब थिएटर में आएगी या नहीं, इसका पूरा फैसला सेंसर बोर्ड के हाथ में है।

