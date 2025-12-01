Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली HC का फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार, बलिदान मेजर के पैरेंट्स की याचिका पर CBFC को ये निर्देश

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। स्वर्गीय मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की याचिका पर अदालत ने सीबीएफसी को विचार करने का निर्देश दिया है। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली हाईकोर्ट। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। अशोक चक्र अवार्डी स्वर्गीय मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा करते हुए याचिका को प्रतिवेदन के तौर लेकर अदालत ने केंद्रीय प्रसारण प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को विचार करने को कहा। फिल्म पांच दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने बोर्ड को फिल्म सर्टिफिकेशन पर फैसला करने से पहले याची की अर्जी में उठाई गई शिकायतों पर विचार करने और उनकी जांच करने का निर्देश दिया।

    वहीं, याची की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि यह अस्पष्ट समानता का मामला नहीं है, बल्कि फिल्म मोहन शर्मा की विरासत पर आधारित है।

    यह भी पढ़ें- 'कैंट बोर्ड के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे?', दिल्ली HC ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

    उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर भले ही फिल्म में फिक्शन का दावा करें, लेकिन दर्शक और मीडिया अभिनेता रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए हीरो को मोहन शर्मा के रूप में पहचानते हैं।

     