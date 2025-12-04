रणवीर सिंह की Dhurandhar की रिलीज के एक से दो महीने बाद आ जाएगा पार्ट 2, फिल्म के एक्टर ने दिया बड़ा अपडेट
रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट है। अभिनेता राकेश बेदी ने खुलासा किया है कि 'धुरंधर 2' भी लगभग तै ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म में जिसमें कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस पलके बिछाएं इसका इंतजार कर रहे हैं।
राकेश बेदी ने फिल्म पर दिया अपडेट
वहीं अब पार्ट 1 की रिलीज से पहले पार्ट 2 को लेकर भी खबर कंफर्म हो गई है। अभिनेता राकेश बेदी ने इस पर एक बड़ा अपडेट दिया है। राकेश बेदा ने बताया कि इस जासूसी थ्रिलर का सीक्वल पहले ही बन चुका है। आईटीवी ब्लिंक से बातचीत में, बेदी ने पुष्टि की कि 'धुरंधर 2' भी लगभग तैयार है और एक या दो महीने के भीतर उसे भी रिलीज कर दिया जाएगा। राकेश बेदी ने बताया कि अगले पार्ट में उनका किरदार और भी धांसू होने वाला है।
राकेश बेदी ने इस फिल्म में एक पाकिस्तानी नेता से प्रेरित एक राजनेता की भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि उनका लुक और परफॉर्मेंस उस व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया था।
इस फिल्म में साथ किया था काम
इसको और समझाते हुए राकेश ने कहा,'धुरंधर पार्ट 1 में मैं थोड़ा कम दिखाई दूंगा, लेकिन दूसरे भाग में मेरा रोल ज्यादा है। मेरा किरदार बहुत ही प्यारा और खतरनाक है।' बता दें कि राकेश बेदी ने आदित्य धर के साथ उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में काम किया था और उनके अभिनय से काफी प्रभावित हुए थे। इससे पहले ये बात भी सामने आई थी कि फिल्म की कहानी दिवंगत लेट मेजर मोहित शर्मा से ली गई है। हालांकि आदित्य धर ने बात में आकर इस पर सफाई दी कि धुरंधर की कहानी उससे प्रेरित नहीं है।
