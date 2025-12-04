रणवीर सिंह की Dhurandhar की रिलीज के एक से दो महीने बाद आ जाएगा पार्ट 2, फिल्म के एक्टर ने दिया बड़ा अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म में जिसमें कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस पलके बिछाएं इसका इंतजार कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राकेश बेदी ने फिल्म पर दिया अपडेट वहीं अब पार्ट 1 की रिलीज से पहले पार्ट 2 को लेकर भी खबर कंफर्म हो गई है। अभिनेता राकेश बेदी ने इस पर एक बड़ा अपडेट दिया है। राकेश बेदा ने बताया कि इस जासूसी थ्रिलर का सीक्वल पहले ही बन चुका है। आईटीवी ब्लिंक से बातचीत में, बेदी ने पुष्टि की कि 'धुरंधर 2' भी लगभग तैयार है और एक या दो महीने के भीतर उसे भी रिलीज कर दिया जाएगा। राकेश बेदी ने बताया कि अगले पार्ट में उनका किरदार और भी धांसू होने वाला है।