DeepVeer: बहन की शादी में 'बाजीराव-मस्तानी' ने लूटी महफिल, सोशल माडिया पर छाया वायरल वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर के आखिरी प्रमोशनल इवेंट्स में बिजी हैं, अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर वह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ गोवा में अपने कजिन की शादी में शामिल हुए। जहां से उनकी शानदार झलक सामने आई है।

वीडियो को देख खुश हुए फैंस इस सेरेमनी के कपल के वीडियो वायरल हो गए हैं और नेटिजन्स इस खूबसूरत जोड़ी के दीवाने हो गए हैं। सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरहान अवत्रामणि ने शेयर किया जिन्हें ओर्री के नाम से जाना जाता है। क्लिप में, वह दुल्हन के साथ मस्ती करते दिखे जबकि रणवीर और दीपिका की झलकियों ने भी फैंस का ध्यान खींचा। शादी में कपल मैचिंग रेड आउटफिट में दिखे। रणवीर ने रेड कुर्ता सेट पहना था जबकि दीपिका ने उन्हें प्रिंटेड रेड साड़ी में कॉम्प्लिमेंट किया, जिसके साथ ट्रेडिशनल गोल्ड इयररिंग्स पहने थे।