    DeepVeer: बहन की शादी में 'बाजीराव-मस्तानी' ने लूटी महफिल, सोशल माडिया पर छाया वायरल वीडियो

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    Ranveer Singh और Deepika Padukone फिल्म इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत कपल में से एक हैं और यह बात वे हर बार साबित कर देते हैं, जब भी वे एक साथ नजर आते हैं ...और पढ़ें

    कजिन की शादी में नजर आए दीपिका-रणवीर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर के आखिरी प्रमोशनल इवेंट्स में बिजी हैं, अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर वह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ गोवा में अपने कजिन की शादी में शामिल हुए। जहां से उनकी शानदार झलक सामने आई है।

    वीडियो को देख खुश हुए फैंस

    इस सेरेमनी के कपल के वीडियो वायरल हो गए हैं और नेटिजन्स इस खूबसूरत जोड़ी के दीवाने हो गए हैं। सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरहान अवत्रामणि ने शेयर किया जिन्हें ओर्री के नाम से जाना जाता है। क्लिप में, वह दुल्हन के साथ मस्ती करते दिखे जबकि रणवीर और दीपिका की झलकियों ने भी फैंस का ध्यान खींचा। शादी में कपल मैचिंग रेड आउटफिट में दिखे। रणवीर ने रेड कुर्ता सेट पहना था जबकि दीपिका ने उन्हें प्रिंटेड रेड साड़ी में कॉम्प्लिमेंट किया, जिसके साथ ट्रेडिशनल गोल्ड इयररिंग्स पहने थे।

    कपल ने की ट्विनिंग

    आफ्टर-पार्टी के एक और वीडियो में रणवीर अपनी आने वाली फिल्म धुरंधर के एक गाने पर अपने परिवार के साथ डांस करते हुए दिखे। दीपिका और रणवीर ने मेहरुन कलर के आउटफिट में ट्विनिंग की जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रहे हैं।

    Deepika and Ranveer at Ranveer’s cousin wedding
    byu/Holiday-Version-3226 inBollyBlindsNGossip

     

    धुरंधर की बात करें तो, फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और यह 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले राकेश बेदी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस होगी।

    धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ कई और एक्टर्स हैं, जिनमें सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त शामिल हैं।

