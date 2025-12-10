Dhurandhar में चाय बेचती नजर आईं पाकिस्तान की वायरल गर्ल Washma Butt, एक मीम के कारण पूरे इंटरनेट पर हुई सर्च

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' कई कारणों से चर्चा में बनी हुई है। रियल लाइफ घटना से इंस्पायर इस फिल्म की कहानी लोगों का दिल छू रही है। हालांकि, इस फिल्म को लेकर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों के अंदर काफी गुस्सा है।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' भले ही एक्शन और टेंशन से भरपूर फिल्म हो, लेकिन इस बीच ही इंटरनेट पर लोगों ने इस फिल्म में एक ऐसा फनी सीन ढूंढ निकाला है, जिस पर काफी मीम बन रहे हैं। धुरंधर के कारण कैसे इस्लामाबाद की रहने वाली वाश्मा बट रातों-रात भारत में वायरल हुईं, चलिए जानते हैं:

'धुरंधर' के इस सीन के कारण वायरल हो रही हैं वाश्मा बट धुरंधर में आदित्य धर ने एक सीन फिल्माया है, जिसमें मोहम्मद आलम (Gaurav Gera) हमजा को पकिस्तान की एक बिरयानी और चाय की शॉप पर साथ में चाय पीने के लिए बुलाता है। जब वह दोनों शॉप के अंदर चाय पीने के लिए जा रहे होते हैं तो बैनर की तरफ आदित्य धर ने कैमरा पैन किया है, जिसमें दुकान का नाम 'वाश्मा बट बिरयानी एंड चाय शॉप है'। इस पोस्ट को देखने के बाद लोगों की हंसी नहीं रुक रही है और 'वाश्मा बट' के नाम पर लोगों को एक पुराना मीम याद आ गया है, जिसके बाद पूरा इंटरनेट गुदगुदा रहा है। नीचे पढ़ें कौन हैं वाश्मा बट:

एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैंने ये नोटिस किया और मैं थिएटर में जोर से हंसा, लोग मुझे देखकर जज करने लगे। मुझे वह लड़का याद आ गया जिसने लिखा था 'वॉश इट योरसेल्फ"। धुरंधर में इस पोस्टर को देखने के बाद पूरे इंटरनेट पर हंस-हंस कर लोगों का पेट दर्द हो गया है।