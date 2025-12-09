Dhurandhar OTT Release: 130 करोड़ में बिके 'धुरंधर' के डिजिटल राइट्स, इस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी रणवीर सिंह की फिल्म?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने भी आते ही बॉक्स ऑफिस पर धावा बोल दिया है। स्पाई थ्रिलर फिल्म को कहानी के लिए समीक्षकों और दर्शकों दोनों से ही खूब वाहवाही मिल रही है। मूवी ने आते ही 4 दिनों के अंदर घरेलू और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी कर ली है।
ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़ी मूवी के आने से पहले ही उसके डिजिटल राइट्स बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स खरीद लेते हैं। धुरंधर तो बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है, ऐसे में इसके राइट्स बिकना लाजमी है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को 130 करोड़ में सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने खरीद लिया है।
किस OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे 'धुरंधर' के डिजिटल राइट्स?
बॉलीवुड हंगामा की एक खबर के मुताबिक, रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना और संजय दत्त की स्पाई थ्रिलर फिल्म के ओटीटी राइट्स जिस प्लेटफॉर्म ने खरीदे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स (Netflix) है। रिपोर्ट्स की मानें तो, नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के डिजिटल राइट्स 130 करोड़ की रकम चुकाई है, जो सबसे बड़ी ओटीटी डील्स में से है।
इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि नेटफ्लिक्स ने सिर्फ एक नहीं, बल्कि आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar OTT Release) के दोनों पार्ट्स के राइट्स खरीदे हैं। धुरंधर का दूसरा पार्ट अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगा। यानी कि एक 'धुरंधर' के पहले पार्ट की डील तकरीबन 65 करोड़ में हुई है। हालांकि, इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को लेकर मेकर्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से किसी भी तरह की कन्फर्मेशन नहीं दी गई है।
इस तारीख के आसपास OTT पर आ सकती है धुरंधर
धुरंधर का रिस्पांस थिएटर में बहुत ही अच्छा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शानदार कमाई देखते हुए मेकर्स इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्दी तो नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन ये फिल्म दो महीने बाद तकरीबन 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है।
आपको बता दें कि 'धुरंधर' के लीड एक्टर भले ही रणवीर सिंह हो, लेकिन अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए लोग नहीं थक रहे हैं। उन्होंने फिल्म में रहमान डकैत का किरदार अदा किया है।
