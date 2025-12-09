धुरंधर-2' के लिए TOXIC बन जाएंगे यश, रॉकिंग स्टार का फाडू़ लुक देख यूजर्स बोले- '100 दिन बाद ब्लास्ट होगा'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। केजीएफ और केजीएफ 2 (KGF 2) के बाद कन्नड़ के रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए कमर कस चुके हैं। वह साल 2026 में पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' के साथ लौट रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस फिल्म से अब तक यश के कई लुक सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो उनका पोस्टर सामने आया है, उसे देखकर फैंस की बेसब्री बढ़ गई है। जिस तरह से यश के नए लुक को तारीफ मिल रही है, उससे ये क्लियर है कि मूवी आने वाले समय में 'धुरंधर-2' के लिए बॉक्स ऑफिस पर काफी टॉक्सिक साबित हो सकती है।

खून से भरे टब में लिया बाथ यश ने अपनी आगामी फिल्म टॉक्सिक का जो नया पोस्टर आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, वह काफी इंटेंस है। इसमें उनकी शक्ल तो नहीं दिख रही है, लेकिन पोस्टर से ये जरूर क्लियर हो गया है कि ये लुक काफी धांसू होने वाला है। पोस्टर में वह खून से सने हुए बाथ में बैठे हुए हैं। बढ़ें बालों और सॉलिड बॉडी में वह काफी अलग लग रहे हैं।