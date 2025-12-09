धुरंधर-2' के लिए TOXIC बन जाएंगे यश, रॉकिंग स्टार का फाडू़ लुक देख यूजर्स बोले- '100 दिन बाद ब्लास्ट होगा'
केजीएफ 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बेताज बादशाह रॉकिंग स्टार यश अपनी आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। उनकी पीरियड गैंगस्टर ड्रा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। केजीएफ और केजीएफ 2 (KGF 2) के बाद कन्नड़ के रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए कमर कस चुके हैं। वह साल 2026 में पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' के साथ लौट रहे हैं।
इस फिल्म से अब तक यश के कई लुक सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो उनका पोस्टर सामने आया है, उसे देखकर फैंस की बेसब्री बढ़ गई है। जिस तरह से यश के नए लुक को तारीफ मिल रही है, उससे ये क्लियर है कि मूवी आने वाले समय में 'धुरंधर-2' के लिए बॉक्स ऑफिस पर काफी टॉक्सिक साबित हो सकती है।
खून से भरे टब में लिया बाथ
यश ने अपनी आगामी फिल्म टॉक्सिक का जो नया पोस्टर आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, वह काफी इंटेंस है। इसमें उनकी शक्ल तो नहीं दिख रही है, लेकिन पोस्टर से ये जरूर क्लियर हो गया है कि ये लुक काफी धांसू होने वाला है। पोस्टर में वह खून से सने हुए बाथ में बैठे हुए हैं। बढ़ें बालों और सॉलिड बॉडी में वह काफी अलग लग रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar 2: रणवीर सिंह से टकराएगा ये Toxic हीरो, 2026 में बॉक्स ऑफिस पर होगा महायुद्ध
इस पोस्टर को शेयर करते हुए यश ने कैप्शन में लिखा, "इस फेयरी टेल की कहानी 100 दिनों में खुल जाएगी"। उनके इस पोस्टर को देखने बाद फैंस की खुशी संभाले नहीं संभल रही है। एक यूजर ने लिखा, "100 दिन बाद ब्लास्ट होगा ब्लास्ट"। दूसरे यूजर ने लिखा, "रूल करने के लिए दोबारा आ रहे हैं हमारे रॉकिंग स्टार"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "2026-यश का साल है"।
'धुरंधर-2' पर भारी पड़ सकती है टॉक्सिक
यश की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म टॉक्सिक उसी दिन थिएटर में आ रही है, जिस दिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर' रिलीज हो रही है। धुरंधर और टॉक्सिक दोनों ही सिनेमाघरों में 19 मार्च 2026 में रिलीज होगी। जिस तरह से पोस्टर्स को रिस्पांस मिल रहा है, उसे देखकर ये लग रहा है कि टॉक्सिक आदित्य धर की फिल्म पर भारी पड़ सकती है।
इस फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है।
यह भी पढ़ें: अफवाहों पर लगा फुल स्टॉप, Yash की अपकमिंग फिल्म Toxic की रिलीज डेट हुई फाइनल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।