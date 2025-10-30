अफवाहों पर लगा फुल स्टॉप, Yash की अपकमिंग फिल्म Toxic की रिलीज डेट हुई फाइनल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ के रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर से स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। केजीएफ के बाद उनकी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक- ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के साथ अभिनेता ने एक और ब्लॉकबस्टर की तैयारी कर ली है। जिस तरह से मेकर्स ने इस फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया था, उसे देखकर ही दर्शकों के अंदर फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बेसब्री बढ़ गई थी।

फिल्म के एक के बाद एक धांसू पोस्टर के बीच ही मूवी की रिलीज डेट को लेकर लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था। पहले खबर थी कि ये मूवी 19 मार्च को अगले साल रिलीज होगी, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर ये अफवाह उड़ने लगी कि मूवी की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है। अब टॉक्सिक की टीम ने इन सभी अफवाहों पर फुलस्टॉप लगा दिया है।

कब सिनेमाघरों में आएगी यश की टॉक्सिक? जब यश की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट के आगे बढ़ने की खबर सामने आई थी, तो एक्टर के फैंस थोड़े उदास हो गए थे। हालांकि, अब इसकी फुल एंड फाइनल रिलीज डेट सामने आ चुकी है। हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस फिल्म की रिलीज डेट की कन्फर्मेशन दी।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "इन सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाओ। यश की अगली फिल्म टॉक्सिक न डिले हुई है और न ही पोस्टपोन हुई है। 19 मार्च 2026 की रिलीज कन्फर्म है। प्रोड्यूसर से बातचीत में से ये पता चला है कि फिल्म अभी ट्रैक पर ही है। गुड़ी पाड़वा, ईद और उगाड़ी फेस्टिवल्स के लिए ये फिल्म बिल्कुल परफेक्ट है"।

रामायण की शूटिंग के साथ ही पोस्ट प्रोडक्शन होगा शुरू उन्होंने अपने कैप्शन में ये भी बताया कि जब यश नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की मुंबई में शूटिंग करेंगे, उसी दौरान टॉक्सिक के पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी चलेगा। फिल्म का पूरा काम खत्म करने के बाद मेकर्स मूवी का प्रमोशन साल 2026 में जनवरी के महीने में शुरू कर देंगे।