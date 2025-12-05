Dhurandhar 2: रणवीर सिंह से टकराएगा ये Toxic हीरो, 2026 में बॉक्स ऑफिस पर होगा महायुद्ध
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों को इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। क्रिटीक्स ने भी फिल्म को सराहा है, इसी के साथ अब इसके दूसरे पार्ट की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। रणवीर के साथ-साथ फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स ने भी फिल्म में दमदार काम किया है। इसीलिए फैंस इसके आगे की कहानी जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। वहीं इस बार धुरंधर को किसी बड़ी रिलीज से टक्कर नहीं मिली लेकिन पार्ट 2 के साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पार्ट 2 का टक्कर बड़ी फिल्म से होगी।
रणवीर सिंह से टकराएगा टॉक्सिक हीरो
धुरंधर फिल्म दो पार्ट की कहानी का पहला हाफ है और मेकर्स ने दूसरे पार्ट की रिलीज डेट पहले ही लॉक कर दी है। जो ऑडियंस ‘धुरंधर’ के क्लाइमेक्स के बाद रुके थे, उन्हें एक बड़ा खुलासा देखने को मिला। पोस्ट-क्रेडिट सीन ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया कि कहानी ‘धुरंधर 2’ में जारी रहेगी। ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च, 2026 को थिएटर में आएगी और आपको बता दें इसका सामना यश की ‘टॉक्सिक’ से होगा। वहीं बॉलीवुड की ‘धमाल 4’ के साथ भी बॉक्स ऑफिस पर हाई-वोल्टेज क्लैश होगा। देखना दिलचस्प होगा कि यश की टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बीच ये क्लैश किसकी कमाई पर असर डालेगा या फिर कोई एक पीछे हट जाएगा।
अब तक की सबसे लंबी फिल्म है धुरंधर
5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर बॉलीवुड की अब तक की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है, जो 3 घंटे 30 मिनट से ज्यादा लंबी है, यहां तक कि ‘जोधा अकबर’ की लंबाई से भी ज्यादा। इस अनाउंसमेंट से यह भी हिंट मिलता है कि दोनों पार्ट एक साथ शूट किए गए थे, जिससे दोनों रिलीज के बीच तीन महीने का छोटा गैप समझ में आता है।
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे दमदार कलाकार हैं।
