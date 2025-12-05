Dhurandhar 2: रणवीर सिंह से टकराएगा ये Toxic हीरो, 2026 में बॉक्स ऑफिस पर होगा महायुद्ध

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों को इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। क्रिटीक्स ने भी फिल्म को सराहा है, इसी के साथ अब इसके दूसरे पार्ट की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। रणवीर के साथ-साथ फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स ने भी फिल्म में दमदार काम किया है। इसीलिए फैंस इसके आगे की कहानी जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। वहीं इस बार धुरंधर को किसी बड़ी रिलीज से टक्कर नहीं मिली लेकिन पार्ट 2 के साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पार्ट 2 का टक्कर बड़ी फिल्म से होगी।

