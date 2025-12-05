Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar 2: रणवीर सिंह से टकराएगा ये Toxic हीरो, 2026 में बॉक्स ऑफिस पर होगा महायुद्ध

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    Dhurandhar Part 2: रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और दर्शकों ने इसे शानदार रिव्यू दिए हैं। वहीं अब इसके दूसरे पार्ट की चर्चा भी ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रणवीर सिंह से टकराएगा ये टॉक्सिक हीरो

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों को इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। क्रिटीक्स ने भी फिल्म को सराहा है, इसी के साथ अब इसके दूसरे पार्ट की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। रणवीर के साथ-साथ फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स ने भी फिल्म में दमदार काम किया है। इसीलिए फैंस इसके आगे की कहानी जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। वहीं इस बार धुरंधर को किसी बड़ी रिलीज से टक्कर नहीं मिली लेकिन पार्ट 2 के साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पार्ट 2 का टक्कर बड़ी फिल्म से होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रणवीर सिंह से टकराएगा टॉक्सिक हीरो

    धुरंधर फिल्म दो पार्ट की कहानी का पहला हाफ है और मेकर्स ने दूसरे पार्ट की रिलीज डेट पहले ही लॉक कर दी है। जो ऑडियंस ‘धुरंधर’ के क्लाइमेक्स के बाद रुके थे, उन्हें एक बड़ा खुलासा देखने को मिला। पोस्ट-क्रेडिट सीन ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया कि कहानी ‘धुरंधर 2’ में जारी रहेगी। ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च, 2026 को थिएटर में आएगी और आपको बता दें इसका सामना यश की ‘टॉक्सिक’ से होगा। वहीं बॉलीवुड की ‘धमाल 4’ के साथ भी बॉक्स ऑफिस पर हाई-वोल्टेज क्लैश होगा। देखना दिलचस्प होगा कि यश की टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बीच ये क्लैश किसकी कमाई पर असर डालेगा या फिर कोई एक पीछे हट जाएगा।

    dhurandhar (1)

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar: इस मामले में Ranveer Singh से लाइमलाइट चुरा ले गए 50 साल के अक्षय खन्ना? रहमान डकैत बनकर उड़ाए होश

    अब तक की सबसे लंबी फिल्म है धुरंधर

    5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर बॉलीवुड की अब तक की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है, जो 3 घंटे 30 मिनट से ज्यादा लंबी है, यहां तक कि ‘जोधा अकबर’ की लंबाई से भी ज्यादा। इस अनाउंसमेंट से यह भी हिंट मिलता है कि दोनों पार्ट एक साथ शूट किए गए थे, जिससे दोनों रिलीज के बीच तीन महीने का छोटा गैप समझ में आता है।

    dhurandhar (2)

    आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे दमदार कलाकार हैं।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar के खिलाफ हुई साजिश या कुछ और? Yami Gautam के बाद अब फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर का फूटा गुस्सा