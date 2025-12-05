Dhurandhar के खिलाफ हुई साजिश या कुछ और? Yami Gautam के बाद अब फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर का फूटा गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। इस बात में कोई संदेह नहीं कि धुरंधर (Dhurandhar) बॉलीवुड की इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिलीज से पहले,सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी कि इतने बड़े लेवल और मल्टीस्टार फिल्म होने के बावजूद इसका वैसा प्रचार क्यों नहीं किया जा रहा था।

यामी गौतम ने पेड रिव्यू पर की थी बात इससे पहले फिल्म रिलीज होने के एक दिन पहले यामी गौतम ने मीडिया में पेड रिव्यू को लेकर काफी कुछ बोला था और आलोचना की थी कि इसे प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद शाम में फिल्म का प्रेस शो भी कैंसिल कर दिया गया। अब इस पर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने भी रिएक्ट किया है। फिल्म के बार में निगेटिव रिव्यू फैलाने वालों की उन्होंने आलोचना की है।