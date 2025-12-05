Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar के खिलाफ हुई साजिश या कुछ और? Yami Gautam के बाद अब फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर का फूटा गुस्सा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:02 PM (IST)

    रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) एक ऐसी फिल्म है जिसका कई लोगों को बेसब्री से इंतजार था। रिलीज से पहले इसके प्रचार और 'पेड रिव ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    धुरंधर के एक सीन में रणवीर सिंह (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। इस बात में कोई संदेह नहीं कि धुरंधर (Dhurandhar) बॉलीवुड की इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिलीज से पहले,सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी कि इतने बड़े लेवल और मल्टीस्टार फिल्म होने के बावजूद इसका वैसा प्रचार क्यों नहीं किया जा रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यामी गौतम ने पेड रिव्यू पर की थी बात

    इससे पहले फिल्म रिलीज होने के एक दिन पहले यामी गौतम ने मीडिया में पेड रिव्यू को लेकर काफी कुछ बोला था और आलोचना की थी कि इसे प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद शाम में फिल्म का प्रेस शो भी कैंसिल कर दिया गया। अब इस पर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने भी रिएक्ट किया है। फिल्म के बार में निगेटिव रिव्यू फैलाने वालों की उन्होंने आलोचना की है।

    Dhurandhar

    यह भी पढ़ें- रणवीर सिंह की Dhurandhar की रिलीज के एक से दो महीने बाद आ जाएगा पार्ट 2, फिल्म के एक्टर ने दिया बड़ा अपडेट

    अब मुकेश छाबड़ा ने निकाला गुस्सा

    मुकेश ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा,"यह कितना आश्चर्यजनक है। मैं बहुत सारी अनावश्यक नेगेटिव रिव्यू पढ़ रहा था, और ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत मज़ेदार है। मैं फिल्म के एचओडी में से एक के रूप में वहां था। यहां तक कि तकनीकी खराबी के कारण धुरंधर की स्क्रीनिंग रद्द करनी पड़ी। क्या लोग हैं... किसी ने फिल्म देखी भी नहीं, लेकिन नकारात्मकता के लिए तैयार हैं। हाहा। फाड़ देगी बॉक्स ऑफिस। उस मैजिक का इंतजार नहीं कर सकता।"

    रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी लीड रोल में हैं। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar: इस मामले में Ranveer Singh से लाइमलाइट चुरा ले गए 50 साल के अक्षय खन्ना? रहमान डकैत बनकर उड़ाए होश