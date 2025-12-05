Dhurandhar के खिलाफ हुई साजिश या कुछ और? Yami Gautam के बाद अब फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर का फूटा गुस्सा
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। इस बात में कोई संदेह नहीं कि धुरंधर (Dhurandhar) बॉलीवुड की इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिलीज से पहले,सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी कि इतने बड़े लेवल और मल्टीस्टार फिल्म होने के बावजूद इसका वैसा प्रचार क्यों नहीं किया जा रहा था।
यामी गौतम ने पेड रिव्यू पर की थी बात
इससे पहले फिल्म रिलीज होने के एक दिन पहले यामी गौतम ने मीडिया में पेड रिव्यू को लेकर काफी कुछ बोला था और आलोचना की थी कि इसे प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद शाम में फिल्म का प्रेस शो भी कैंसिल कर दिया गया। अब इस पर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने भी रिएक्ट किया है। फिल्म के बार में निगेटिव रिव्यू फैलाने वालों की उन्होंने आलोचना की है।
अब मुकेश छाबड़ा ने निकाला गुस्सा
मुकेश ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा,"यह कितना आश्चर्यजनक है। मैं बहुत सारी अनावश्यक नेगेटिव रिव्यू पढ़ रहा था, और ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत मज़ेदार है। मैं फिल्म के एचओडी में से एक के रूप में वहां था। यहां तक कि तकनीकी खराबी के कारण धुरंधर की स्क्रीनिंग रद्द करनी पड़ी। क्या लोग हैं... किसी ने फिल्म देखी भी नहीं, लेकिन नकारात्मकता के लिए तैयार हैं। हाहा। फाड़ देगी बॉक्स ऑफिस। उस मैजिक का इंतजार नहीं कर सकता।"
how amazingly it has turned out. I’ve been reading so many unnecessary negative reviews, and honestly, it’s very funny. I was there as one of the HODs of the film. They even had to cancel the cast and crew screening because of a technical glitch. Kya log hain… kisi ne film dekhi…— Mukesh Chhabra CSA (@CastingChhabra) December 5, 2025
रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी लीड रोल में हैं। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।
