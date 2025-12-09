Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुरंधर के बाद भी नहीं रुकेंगे अक्षय खन्ना, इस मूवी से पर्दे पर मचाएंगे धमाल

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    Akshaye Khanna Upcoming movies: मौजूदा समय में फिल्म धुरंधर को लेकर अभिनेता अक्षय खन्ना का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच हम आपको बताने जा र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अक्षय खन्ना की अगली फिल्म कौन सी (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अक्षय खन्ना का नाम इस समय फिल्म धुरंधर को लेकर हर तरफ छाया हुआ है। जिस तरह से इस स्पाई थ्रिलर में अक्षय ने रहमान डकैत का नेगेटिव रोल प्ले किया है, उसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवाते हुए अक्षय खन्ना ने फैंस का दिल जीत लिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच हम आपको अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा धुरंधर की रिलीज से पहले हो गई थी। ऐसे में आइए जानत हैं कि अगले साल अक्षय कौन सी मूवी से बड़े पर्दे पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। 

    अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवी कौन सी

    धुरंधर में खलनायक के अवतार में अक्षय खन्ना ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। मौजूदा समय में मनोरंजन जगत के अगर किसी सेलेब्स का नाम सबसे अधिक लाइमलाइट में बना हुआ है तो वह अक्षय खन्ना ही हैं। धुरंधर में शानदार परफॉर्मेंस देखने के बाद अब हर कोई अक्षय की अपकमिंग फिल्म के बारे में जानने में जुट गया है। 

    akshayekhanna (1)

    यह भी पढ़ें- 'रहमान डकैत' बनने से पहले इन फिल्मों में फैलाई दहशत, Akshaye Khanna के 5 धुरंधर किरदार

    इस बीच हम आपको बता दें अक्षय खन्ना की अगली फिल्म का नाम महाकाली (Mahakali) है। जिसका निर्देशन साउथ सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा कर रहे हैं, जो इससे पहले हनु-मैन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं। महाकाली में अक्षय असुर गुरू शुक्राचार्य के किरदार में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट लुक मेकर्स की तरफ से बहुत पहले रिलीज किया जा चुका है। 

    akshayekhannanextmovie (1)

    इस लुक को देखकर कोई भी अक्षय खन्ना को पहचान नहीं पा रहा था। ऐसे में देखना ये होगा कि महाकाली में अक्षय का किस तरह का अंदाज नजर आएगा। हालांकि, अभी महाकाली की रिलीज डेट का खुलासा होना बाकी है, लेकिन ये तय है कि अगले साल 2026 में ये साउथ मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। बता दें कि महाकाली के जरिए अक्षय तेलुगु सिनेमा में डेब्यू भी करेंगे।

    धुरंधर 2 में भी नजर आएंगे अक्षय खन्ना

    महाकाली से पहले अक्षय खन्ना की झलक आपको धुरंधर पार्ट 2 (Dhurandhar 2) में देखने को मिलेगी। हालांकि, धुरंधर में उनके किरदार की मौत दिखाई गई है, लेकिन सीक्वल में उनका पास्ट जरूर दिखाया जाएगा। 19 मार्च 2026 को धुरंधर 2 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें- Akshaye Khanna के लिए उठी ऑस्कर की मांग, Dhurandhar से मचा रहे तहलका