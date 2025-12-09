धुरंधर के बाद भी नहीं रुकेंगे अक्षय खन्ना, इस मूवी से पर्दे पर मचाएंगे धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अक्षय खन्ना का नाम इस समय फिल्म धुरंधर को लेकर हर तरफ छाया हुआ है। जिस तरह से इस स्पाई थ्रिलर में अक्षय ने रहमान डकैत का नेगेटिव रोल प्ले किया है, उसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवाते हुए अक्षय खन्ना ने फैंस का दिल जीत लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच हम आपको अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा धुरंधर की रिलीज से पहले हो गई थी। ऐसे में आइए जानत हैं कि अगले साल अक्षय कौन सी मूवी से बड़े पर्दे पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे।

अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवी कौन सी धुरंधर में खलनायक के अवतार में अक्षय खन्ना ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। मौजूदा समय में मनोरंजन जगत के अगर किसी सेलेब्स का नाम सबसे अधिक लाइमलाइट में बना हुआ है तो वह अक्षय खन्ना ही हैं। धुरंधर में शानदार परफॉर्मेंस देखने के बाद अब हर कोई अक्षय की अपकमिंग फिल्म के बारे में जानने में जुट गया है।

इस लुक को देखकर कोई भी अक्षय खन्ना को पहचान नहीं पा रहा था। ऐसे में देखना ये होगा कि महाकाली में अक्षय का किस तरह का अंदाज नजर आएगा। हालांकि, अभी महाकाली की रिलीज डेट का खुलासा होना बाकी है, लेकिन ये तय है कि अगले साल 2026 में ये साउथ मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। बता दें कि महाकाली के जरिए अक्षय तेलुगु सिनेमा में डेब्यू भी करेंगे।