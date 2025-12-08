FA9LA गाने पर 'रहमान डकैत' बन छाए अक्षय खन्ना, इंडिया में ट्रेंड कर रहे गाने का असली हीरो कौन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2 साल पहले सुपरस्टार रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को रिलीज किया गया था। इस मूवी में विलेन बने एक्टर बॉबी देओल का एंट्री सॉन्ग जमाल कुडू उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ और जमकर ट्रेंड किया। इसी तरह रणवीर सिंह की लेटेस्ट मूवी धुरंधर में अभिनेता अक्षय खन्ना पर एक गाना फिल्माया गया, जिसका नाम FA9LA।

मौजूदा समय में ये गाना पूरे भारत में जमकर ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर जमाल कुडू की तरह FA9LA पर भी धड़ल्ले से रील्स बनाई जा रही हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि धुरंधर से अक्षय खन्ना के गीत के पीछे किसका हाथ है।

इस रैपर ने गाया धुरंधर का FA9LA फिल्म धुरंधर में अभिनेता अक्षय खन्ना ने विलेन रहमान डकैत का किरदार निभाया है। उनके रोल के लिए मूवी में FA9LA गाना के इस्तेमाल किया गया है, जिसे Flipperachi और उनकी टीम ने तैयार किया है। ये एक बहरीन गाना है, जिसके रैपर Flipperachi हैं। इनका असली नाम हुस्साम आस्सिम है, सयुंक्त अरब अमीरात में अपने रैप स्टाइल और गानों को लेकर काफी मशहूर हैं।

यूट्यूब पर इस सॉन्ग को 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। लेकिन धुरंधर में दिखाए जाने के बाद इसकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और पूरे इंडिया में ये गाना फिलहाल ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बन हुआ है। इंस्टाग्राम पर तमाम यूजर्स इस गीत पर भर-भर के रील्स बना रहे हैं।