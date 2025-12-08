Language
    FA9LA गाने पर 'रहमान डकैत' बन छाए अक्षय खन्ना, इंडिया में ट्रेंड कर रहे गाने का असली हीरो कौन?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:23 PM (IST)

    फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का एक गाना FA9LA इस पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। रहमान डकैत के किरदार में अक्षय इस पर झूमते हुए नजर आ ...और पढ़ें

    अक्षय खन्ना का धुरंधर सॉन्ग (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2 साल पहले सुपरस्टार रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को रिलीज किया गया था। इस मूवी में विलेन बने एक्टर बॉबी देओल का एंट्री सॉन्ग जमाल कुडू उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ और जमकर ट्रेंड किया। इसी तरह रणवीर सिंह की लेटेस्ट मूवी धुरंधर में अभिनेता अक्षय खन्ना पर एक गाना फिल्माया गया, जिसका नाम FA9LA।

    मौजूदा समय में ये गाना पूरे भारत में जमकर ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर जमाल कुडू की तरह FA9LA पर भी धड़ल्ले से रील्स बनाई जा रही हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि धुरंधर से अक्षय खन्ना के गीत के पीछे किसका हाथ है।

    इस रैपर ने गाया धुरंधर का FA9LA

    फिल्म धुरंधर में अभिनेता अक्षय खन्ना ने विलेन रहमान डकैत का किरदार निभाया है। उनके रोल के लिए मूवी में FA9LA गाना के इस्तेमाल किया गया है, जिसे Flipperachi और उनकी टीम ने तैयार किया है। ये एक बहरीन गाना है, जिसके रैपर Flipperachi हैं। इनका असली नाम हुस्साम आस्सिम है, सयुंक्त अरब अमीरात में अपने रैप स्टाइल और गानों को लेकर काफी मशहूर हैं।

    flipperachi

    छोटी से उम्र में Flipperachi संगीत की तरफ रूचि रखना शुरू किया था और आज वह इंटरनेशनल लेवल पर अपने सिंगिंग टैलेंट के दम पर पहचाने जाते हैं।  धुरंधर में दिखाया गया Flipperachi का FA9LA गीत ओरिजनली साल 2024 में रिलीज किया गया था और अब इसे दोबारा से रणवीर सिंह की मूवी में अक्षय खन्ना पर फिल्माया गया है।

    akshaykhanna (2)

    यूट्यूब पर इस सॉन्ग को 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। लेकिन धुरंधर में दिखाए जाने के बाद इसकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और पूरे इंडिया में ये गाना फिलहाल ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बन हुआ है। इंस्टाग्राम पर तमाम यूजर्स इस गीत पर भर-भर के रील्स बना रहे हैं। 

    अक्षय खन्ना ने कोरियोग्राफ किए गाने के डांस स्टेप

    हाल ही में फिल्मीज्ञान को दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू में धुरंधर एक्टर दानिश ने इस बात का खुलासा किया है। धुरंधर के गाने FA9LA के लिए कोई डांस कोरियोग्राफर नहीं था, बल्कि खुद अक्षय खन्ना ने अपने ही अंदाज में इस पर नाचना शुरू किया, जो मूवी के डायरेक्टर को खूब पसंद आया। 

