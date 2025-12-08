Language
    Dhurandhar की बंपर कमाई के 5 कारण चौंका देंगे, इस वजह से थिएटर्स में मस्ट वॉच बनी फिल्म

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:47 PM (IST)

    Dhurandhar Collection Reason: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर इन दिनों सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म ...और पढ़ें

    क्या है धुरंधर की धमाकेदार कमाई का कारण (फोटो क्रेडिट- जागरण)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर इन दिनों सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाकेदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मूवी ने अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग के दम पर हर किसी का दिल जीत लिया है। यही कारण है जो धुरंधर धड़ल्ले से नोट छापती हुई आगे बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि किन पांच कारणों से धुरंधर बॉक्स ऑफिस बंपर कमाई कर रही है।  

    स्पाई थ्रिलर जॉनर कमाल 

    धुरंधर की धमाकेदार कमाई का सबसे बड़ा कारण इसका स्पाई थ्रिलर जॉनर माना जा रहा है। इस मूवी से पहले कभी किसी हिंदी मूवी में इस तरह की कहानी को नहीं दिखाया गया है, जो पड़ोसी मुल्क में एक भारत के खूफिया जासूस की दास्तां बयां करे। रणवीर सिंह ने भारतीय एजेंट हमजा की भूमिका को बखूबी अदा किया है। 

    कहानी का सार सटीक

    निर्देशक और लेखक के तौर पर आदित्य धर ने धुरंधर के कंटेंट की नब्ज को बखूबी समझा है। उन्होंने 8 चैप्टर में मूवी कहानी को पेश किया है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित नजर आती है। हालांकि, इसमें फिक्शन काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो दर्शकों का रोमांच बढ़ा रहा है। कंधार हाइजैक, संसद हमला और 26/11 के आंतकी अटैक के साजिश का पर्दाफाश धुरंधर की कहानी का यूएसपी माना गया है।

    एक्शन का लेवल खतरनाक

    सेंसर बोर्ड की तरफ से धुरंधर को ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला है, जिसके आधार पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस मूवी को नहीं देख सकते। इस फिल्म में मार-काट और खून खराबा खतरनाक लेवल का दिखाया है, जो मूवी को और भी शानदार बनाता है। 3 घंटे 34 मिनट की धुरंधर में एक्शन सीन्स की भरमार और इसमें वीएफएक्स का भी सही यूज किया गया है। 

    कमाल है स्टार कास्ट की एक्टिंग

    धुरंधर की सफलता का सबसे अधिक श्रेय स्टार कास्ट की कमाल की एक्टिंग को जाना चाहिए। सिर्फ रणवीर सिंह नहीं बल्कि अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, रजत बेदी और आर माधवन ने भी अपने-अपने किरदारों में दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। इन सभी के काम की प्रशंसा हर तरफ हो रही है। 

    सोलो रिलीज का मिला फायदा

    बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के तीन दिन के भीतर धुरंधर ने 106 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, जबकि वर्ल्डवाइड कमाई का आंकड़ा 160 करोड़ के पार है। फिल्म की इस धुआंधार कमाई का सबसे बड़ा कारण सोलो रिलीज है। 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली धुरंधर का अन्य किसी मूवी के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को नहीं मिला। 

