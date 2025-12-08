Dhurandhar की बंपर कमाई के 5 कारण चौंका देंगे, इस वजह से थिएटर्स में मस्ट वॉच बनी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर इन दिनों सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाकेदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मूवी ने अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग के दम पर हर किसी का दिल जीत लिया है। यही कारण है जो धुरंधर धड़ल्ले से नोट छापती हुई आगे बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि किन पांच कारणों से धुरंधर बॉक्स ऑफिस बंपर कमाई कर रही है।

स्पाई थ्रिलर जॉनर कमाल धुरंधर की धमाकेदार कमाई का सबसे बड़ा कारण इसका स्पाई थ्रिलर जॉनर माना जा रहा है। इस मूवी से पहले कभी किसी हिंदी मूवी में इस तरह की कहानी को नहीं दिखाया गया है, जो पड़ोसी मुल्क में एक भारत के खूफिया जासूस की दास्तां बयां करे। रणवीर सिंह ने भारतीय एजेंट हमजा की भूमिका को बखूबी अदा किया है।

एक्शन का लेवल खतरनाक सेंसर बोर्ड की तरफ से धुरंधर को ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला है, जिसके आधार पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस मूवी को नहीं देख सकते। इस फिल्म में मार-काट और खून खराबा खतरनाक लेवल का दिखाया है, जो मूवी को और भी शानदार बनाता है। 3 घंटे 34 मिनट की धुरंधर में एक्शन सीन्स की भरमार और इसमें वीएफएक्स का भी सही यूज किया गया है।

कमाल है स्टार कास्ट की एक्टिंग धुरंधर की सफलता का सबसे अधिक श्रेय स्टार कास्ट की कमाल की एक्टिंग को जाना चाहिए। सिर्फ रणवीर सिंह नहीं बल्कि अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, रजत बेदी और आर माधवन ने भी अपने-अपने किरदारों में दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। इन सभी के काम की प्रशंसा हर तरफ हो रही है।