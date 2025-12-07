Language
    Dhurandhar Box Office: धुरंधर के आगे दुम दबाकर भागी ये फिल्में, 2 दिन के अंदर तोड़ा 9 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    Dhurandhar Collection: 5 दिसंबर को थिएटर में आई रणवीर सिंह की फिल्म तूफानी रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर भाग रही है। 2 दिन के अंदर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 61 कर ...और पढ़ें

    धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़ा 9 फिल्मों का रिकॉर्ड/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस की असली 'धुरंधर' निकली। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ से ओपनिंग करने वाली 'धुरंधर' ने रिलीज के साथ ही सलमान खान से लेकर आमिर खान और राम चरण की फिल्म सहित कई फिल्मों को महज 2 दिन के कलेक्शन से ही मात दे दी है और उनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। 2 दिन में इंडिया में 61 करोड़ का नेट कलेक्शन करके धुरंधर ने किन फिल्मों का काम तमाम किया, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    सैयारा

    'धुरंधर' के सामने दुम दबाकर भागने वाली फिल्मों में सबसे पहला नाम अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' है, जो छावा के बाद साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। इस फिल्म की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग 21 करोड़ से हुई थी और दो दिन में मूवी के खाते में 45-46 करोड़ के आसपास कमाए थे, लेकिन धुरंधर ने इस मूवी से अधिक 61 करोड़ का बिजनेस करके इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

    तेरे इश्क में

    धुरंधर से 1 हफ्ते पहले ही थिएटर्स में आई कृति सेनन और धनुष की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी। हालांकि, उन उम्मीदों पर पानी तब फिर जब मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 16 करोड़ की ओपनिंग ली। दो दिन में मूवी महज 33 करोड़ कमा पाई। जितना तेरे इश्क में ने 2 दिन में कमाए, उतना कलेक्शन धुरंधर ने 33 करोड़ का एक दिन में कर लिया।

    एक दीवाने की दीवानियत

    थामा के साथ बॉक्स ऑफिस पर दीवाली के मौके पर टक्कर लेने वाली फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी धुरंधर के कदमों तले रौंदी गई। क्योंकि इस फिल्म ने 2 दिन में 16.75 करोड़ ही कमाए थे। हालांकि, जैसे तैसे फिल्म लाइफटाइम इंडिया में नेट कलेक्शन 78.99 करोड़ कर पाई।

    दे दे प्यार दे 2

    धुरंधर ने धनुष के साथ-साथ अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे-2' के सीक्वल की आते ही बॉक्स ऑफिस पर बैंड बजा दी। रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 23 दिनों में 73.26 करोड़ कमाए हैं, जबकि दो दिन में फिल्म ने 21 करोड़ ही कमाए थे। धुरंधर के आने के बाद तो मूवी का कलेक्शन लाखों में गिर गया है।

    थामा

    इस साल की दीवाली की सबसे बड़ी रिलीज रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' थी, लेकिन 'धुरंधर' ने इस फिल्म पर भी तरस नहीं खाया और मूवी ने दो दिन में 42 करोड़ कमाने वाली फिल्म का भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया।

    हाउसफुल 5

    न सिर्फ अजय देवगन, बल्कि धुरंधर की कमाई के आगे अक्षय कुमार की सबसे सफल फ्रेंचाइजी फिल्म 'हाउसफुल 5' ने भी घुटने टेक दिए। हाउसफुल 5 का दो दिन में कलेक्शन 54 करोड़ के आसपास था, जबकि धुरंधर ने 2 दिन में 7 करोड़ ज्यादा कमाए हैं।

    कांतारा चैप्टर 1

    ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का भले ही दुनियाभर में धूम मचाई हो, लेकिन हिंदी में कमाई के मामले में मूवी 'धुरंधर' से बॉक्स ऑफिस पर आगे नहीं निकल पाई है। इस फिल्म ने हिंदी भाषा में दूसरे दिन 12.5 करोड़ का बिजनेस किया था। हालांकि, धुरंधर ने दूसरे दिन इससे कई गुना ज्यादा की कमाई की है।

    रेड 2

    अजय देवगन की एक नहीं, बल्कि इस साल रिलीज दो फिल्मों को 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धूल चटाई है। पहली दे दे प्यार दे और दूसरी रेड 2। अजय की रेड 2 ने दो दिनों में 31.25 करोड़ का बिजनेस किया था।

    सिकंदर

    सलमान खान का स्टारडम कितना भी बड़ा हो, लेकिन धुरंधर की मार से उनकी फिल्म भी नहीं बच पाई है। सिकंदर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन में 55 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था, जबकि धुरंधर इससे बहुत आगे निकल चुकी है।

    आपको बता दें कि धुरंधर को समीक्षकों के पॉजिटिव रिव्यू के साथ-साथ दर्शकों का भी खूब साथ मिल रहा है। दो दिन में 77 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके अब ये फिल्म वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रही है।

