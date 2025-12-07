Language
    Tere Ishk Mein Collection Day 9: धुरंधर के सामने सीना तान खड़ी तेरे इश्क में, शनिवार को कमाई में दी जोरदार टक्कर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:09 PM (IST)

    Tere Ishk Mein Box Office Day 9: निर्देशक आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में धुरंधर की रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जिसक ...और पढ़ें

    तेरे इश्क में कलेक्शन अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता धनुष की फिल्म तेरे इश्क (Tere Ishk Mein) में बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर की सुनामी के बीच सीना तान खड़ी हुई है। शनिवार को जहां धुरंधर (Dhurandhar) ने धुआंधार कमाई करके दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ तेरे इश्क में ने भी अपनी छाप छोड़ने की कोई कसर बाकी नहीं रखी है। 

    रिलीज के 9वें दिन तेरे इश्क में ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन करके दिखाया है और धुरंधर को कांटे की टक्कर दी है, जिसका अंदाजा आप फिल्म के बीते शनिवार की कमाई के आंकड़ों के देखकर आसानी लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि तेरे इश्क में का अब तक बिजनेस कितने करोड़ का हो गया है। 

    धुरंधर के आगे नहीं हारी तेरे इश्क में 

    माना जा रहा था कि रणवीर सिंह की धुरंधर की रिलीज के बाद निर्देशक आनंद राय की तेरे इश्क में की कमाई में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी रिलीज के बाद फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 9वें दिन तेरे इश्क में ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 5.7 करोड़ का शानदार कारोबार किया है, जोकि धुरंधर के धमाकेदार प्रदर्शन के आगे ठीकठाक माना जा रहा है। 

    दूसरे शनिवार की कमाई को जोड़ दिया जाए तो अब तेरे इश्क में का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 93.1 करोड़ हो गया है, जल्द ही ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार करती हुई नजर आएगी। जिसकी संभावना रविवार के दिन काफी ज्यादा है।इस तरह से फिलहाल धुरंधर के सामने तेरे इश्क में घुटने टेकने को तैयार नहीं है। 

    तेरे इश्क में पर डे कलेक्शन ग्राफ

    • पहला दिन-16 करोड़

    • दूसरा दिन- 17 करोड़

    • तीसरा दिन- 19 करोड़

    • चौथा दिन- 8.75 करोड़

    • पांचवां दिन- 10.25 करोड़

    • छठा दिन- 6.85 करोड़

    • सातवां दिन- 5.8 करोड़

    • आठवां दिन- 3.75 करोड़

    • नौवां दिन- 5.7 करोड़

    • नेट कलेक्शन- 93.1 करोड़

    गौरतलब है कि शुक्रवार की तुलना में बीते शनिवार को तेरे इश्क में की कमाई में करीब 52 प्रतिशत उछाल देखने को मिला है, जो ये बताने के लिए काफी ही सही मायनों में इस रोमांटिक फिल्म ने ऑडियंस का दिल जीता है। 

