Tere Ishk Mein Collection Day 9: धुरंधर के सामने सीना तान खड़ी तेरे इश्क में, शनिवार को कमाई में दी जोरदार टक्कर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता धनुष की फिल्म तेरे इश्क (Tere Ishk Mein) में बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर की सुनामी के बीच सीना तान खड़ी हुई है। शनिवार को जहां धुरंधर (Dhurandhar) ने धुआंधार कमाई करके दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ तेरे इश्क में ने भी अपनी छाप छोड़ने की कोई कसर बाकी नहीं रखी है।

रिलीज के 9वें दिन तेरे इश्क में ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन करके दिखाया है और धुरंधर को कांटे की टक्कर दी है, जिसका अंदाजा आप फिल्म के बीते शनिवार की कमाई के आंकड़ों के देखकर आसानी लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि तेरे इश्क में का अब तक बिजनेस कितने करोड़ का हो गया है।

धुरंधर के आगे नहीं हारी तेरे इश्क में माना जा रहा था कि रणवीर सिंह की धुरंधर की रिलीज के बाद निर्देशक आनंद राय की तेरे इश्क में की कमाई में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी रिलीज के बाद फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 9वें दिन तेरे इश्क में ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 5.7 करोड़ का शानदार कारोबार किया है, जोकि धुरंधर के धमाकेदार प्रदर्शन के आगे ठीकठाक माना जा रहा है।