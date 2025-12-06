Dhurandhar Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन 'कहर' बनी रणवीर सिंह की फिल्म, 'धुरंधर' की आंधी में सब बह गए

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज की एक्शन-स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। जासूसी और गैंगस्टर शैलियों का मिश्रण वाली आदित्य धर की इस फिल्म ने पहले ही दिन कमाई के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। इसी के साथ ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई है।

धुरंधर ने की जबरदस्त ओपनिंग धुरंधर ने अपने पहले दिन भारत में 28 करोड़ रुपये की भारी कमाई की, जिससे इसका ग्रास टोटल 32.40 करोड़ रुपये हो गया। एडवांस बुकिंग के आंकड़े और इंडस्ट्री प्रेडिक्शन के अनुसार पहले दिन धरंधर के 18 से 20 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान लगाया था, लेकिन जबरदस्त 'वर्ड-ऑफ-माउथ'ने कमाई को आगे पहुंचाने में मदद की।

क्या है रणवीर सिंह का रोल फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार कलाकार भी नजर आए। इसके अलावा सारा अर्जुन को रणवीर सिंह के अपोजिट कास्ट किया गया है। कुछ दर्शकों ने उनके अभिनय की तारीफ की है, तो कुछ ने उनके स्क्रीन टाइम पर सवाल उठाए हैं। फिल्म को ऑडियंस से पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के रोल रहमान डकैत की भी खूब तारीफ हुई। रणवीर सिंह ने फिल्म में अंडरकवर स्पाई एजेंट की भूमिका निभाई है जो खतरनाक ल्यारी गिरोह के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।