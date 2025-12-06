Dhurandhar Worldwide Collection: पहले ही दिन 'धुरंधर' ने दुनियाभर में काटा गदर, कमाई से हिलाया बॉक्स ऑफिस
Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर रिलीज होते ही छा गई है। पहले ही दिन थिएटर्स हाउसफुल रहे और कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला दिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी धुरंधर (Dhurandhar) की एडवांस बुकिंग पांच दिन पहले ही शुरू हो गई थी। पहले से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह फिल्म पहले दिन धांसू कलेक्शन कर सकती है और ऐसा ही हुआ। 'तेरे इश्क में' (Tere Ishk Mein) के आगे धुरंधर ने धुआंधार कमाई कर हर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बना लिया है।
पिछले एक हफ्ते से तेरे इश्क में का बॉक्स ऑफिस पर राज चल रहा है। फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये के ऊपर का कारोबार कर लिया है। मगर अब तेरे इश्क में को टक्कर देने धुरंधर आ गया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में शानदार ओपनिंग की है।
भारत में धुरंधर की ओपनिंग
धुरंधर की रिलीज का काफी समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। फिल्म ने 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दी और यह रिलीज के बाद ही छा गई। आलम यह है कि मूवी ने साल के अंत में एक शानदार ओपनिंग की है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ रुपये से खाता खोला है।
दुनियाभर में पहले दिन धुरंधर का कमाल
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो धुरंधर ने कमाल कर दिया, लेकिन दुनियाभर में रणवीर सिंह की फिल्म का जादू चल गया है। इसने वर्ल्डवाइड भी धमाकेदार कलेक्शन किया है। सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर का पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 32.5 करोड़ रुपये है। हालांकि, यह ऑफिशियल नंबर नहीं हैं। एग्जेक्ट कमाई इससे ज्यादा या कम भी हो सकती है।
धुरंधर की कहानी और स्टार कास्ट
धुरंधर सच्ची कहानियों से प्रेरित फिल्म है जिसमें 26/11 ब्लास्ट समेत भारत में होने वाले आतंकी हमलों और उसके पीछे की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। उन्होंने 6 साल बाद निर्देशक के तौर पर वापसी की है। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर माधवन जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं।
