Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar Worldwide Collection: पहले ही दिन 'धुरंधर' ने दुनियाभर में काटा गदर, कमाई से हिलाया बॉक्स ऑफिस

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:12 AM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर रिलीज होते ही छा गई है। पहले ही दिन थिएटर्स हाउसफुल रहे और कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला दिया। फिल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी धुरंधर (Dhurandhar) की एडवांस बुकिंग पांच दिन पहले ही शुरू हो गई थी। पहले से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह फिल्म पहले दिन धांसू कलेक्शन कर सकती है और ऐसा ही हुआ। 'तेरे इश्क में' (Tere Ishk Mein) के आगे धुरंधर ने धुआंधार कमाई कर हर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बना लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले एक हफ्ते से तेरे इश्क में का बॉक्स ऑफिस पर राज चल रहा है। फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये के ऊपर का कारोबार कर लिया है। मगर अब तेरे इश्क में को टक्कर देने धुरंधर आ गया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में शानदार ओपनिंग की है।

    भारत में धुरंधर की ओपनिंग

    धुरंधर की रिलीज का काफी समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। फिल्म ने 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दी और यह रिलीज के बाद ही छा गई। आलम यह है कि मूवी ने साल के अंत में एक शानदार ओपनिंग की है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ रुपये से खाता खोला है।

    दुनियाभर में पहले दिन धुरंधर का कमाल

    घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो धुरंधर ने कमाल कर दिया, लेकिन दुनियाभर में रणवीर सिंह की फिल्म का जादू चल गया है। इसने वर्ल्डवाइड भी धमाकेदार कलेक्शन किया है। सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर का पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 32.5 करोड़ रुपये है। हालांकि, यह ऑफिशियल नंबर नहीं हैं। एग्जेक्ट कमाई इससे ज्यादा या कम भी हो सकती है। 

    Dhurandhar

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar 2: रणवीर सिंह से टकराएगा ये Toxic हीरो, 2026 में बॉक्स ऑफिस पर होगा महायुद्ध

    धुरंधर की कहानी और स्टार कास्ट

    धुरंधर सच्ची कहानियों से प्रेरित फिल्म है जिसमें 26/11 ब्लास्ट समेत भारत में होने वाले आतंकी हमलों और उसके पीछे की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। उन्होंने 6 साल बाद निर्देशक के तौर पर वापसी की है। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर माधवन जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Box Office Collection Day 1: पहले ही दिन धुआं धुआं हुआ बॉक्स ऑफिस, फिल्म ने तोड़ा 'कांतारा चैप्टर 1' का रिकॉर्ड