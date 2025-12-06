Dhurandhar Worldwide Collection: पहले ही दिन 'धुरंधर' ने दुनियाभर में काटा गदर, कमाई से हिलाया बॉक्स ऑफिस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी धुरंधर (Dhurandhar) की एडवांस बुकिंग पांच दिन पहले ही शुरू हो गई थी। पहले से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह फिल्म पहले दिन धांसू कलेक्शन कर सकती है और ऐसा ही हुआ। 'तेरे इश्क में' (Tere Ishk Mein) के आगे धुरंधर ने धुआंधार कमाई कर हर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बना लिया है।

पिछले एक हफ्ते से तेरे इश्क में का बॉक्स ऑफिस पर राज चल रहा है। फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये के ऊपर का कारोबार कर लिया है। मगर अब तेरे इश्क में को टक्कर देने धुरंधर आ गया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में शानदार ओपनिंग की है।

भारत में धुरंधर की ओपनिंग धुरंधर की रिलीज का काफी समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। फिल्म ने 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दी और यह रिलीज के बाद ही छा गई। आलम यह है कि मूवी ने साल के अंत में एक शानदार ओपनिंग की है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ रुपये से खाता खोला है।