    Dhurandhar Box Office Collection Day 1: पहले ही दिन धुआं धुआं हुआ बॉक्स ऑफिस, फिल्म ने तोड़ा 'कांतारा चैप्टर 1' का रिकॉर्ड

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:57 PM (IST)

    Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है, जो 17 सालों में बॉलीवुड की सबसे लंबी फ ...और पढ़ें

    फिल्म धुरंधर के एक सीन में रणवीर सिंह (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार ओपनिंग के साथ रिलीज हो गई है। धुरंधर 17 सालों में बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्म बन गई है, जिसकी अवधि 3 घंटे, 34 मिनट और 1 सेकंड है। फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला था उससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मूवी अच्छा प्रदर्शन करेगी और ऐसा ही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है।

    क्या है धुरंधर का बजट?

    जिस हिसाब से फिल्म की बहुत कम मार्केटिंग की गई थी और प्रेस शो कैंसिल हो गए थे उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका असर फिल्म के कलेक्शन पर पड़ सकता है। उसपर रिलीज से ठीक एक दिन पहले यामी गौतम ने पेड़ पीआर को लेकर जो नोट शेयर किया उससे ये शक और बढ़ गया। हालांकि इससे कहीं न कहीं फिल्म को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर को 220 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है जिसमें मार्केटिंग लागत भी शामिल है। निर्माता निवेश की गई राशि का आधा हिस्सा नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यू जिसमें डिजिटल, सैटेलाइट और संगीत अधिकार शामिल हैं से वसूलने की योजना बना रहे हैं। बाकी आधी राशि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से वसूल होने की उम्मीद है।

    कितना रहा फिल्म का कलेक्शन?

    वहीं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की और सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक फिल्म का कलेक्शन 27.04 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ये फाइनल आंकड़ा नहीं है उस हिसाब से उम्मीद है कि फिल्म 30 करोड़ का कलेक्शन आसानी से पार कर लेगी।

    एक हिसाब से यह रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म हो सकती है। इसने साल 2018 में आई पद्मावत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जिसने 24 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। इसके अलावा धुरंधर ने 'सिम्बा (20.72 करोड़ रुपये) और गली बॉय (19.40 करोड़ रुपये) को भी पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर ने ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी बेल्ट में पहले दिन 18.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

