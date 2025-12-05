Dhurandhar Box Office Collection Day 1: पहले ही दिन धुआं धुआं हुआ बॉक्स ऑफिस, फिल्म ने तोड़ा 'कांतारा चैप्टर 1' का रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार ओपनिंग के साथ रिलीज हो गई है। धुरंधर 17 सालों में बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्म बन गई है, जिसकी अवधि 3 घंटे, 34 मिनट और 1 सेकंड है। फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला था उससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मूवी अच्छा प्रदर्शन करेगी और ऐसा ही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है।

क्या है धुरंधर का बजट? जिस हिसाब से फिल्म की बहुत कम मार्केटिंग की गई थी और प्रेस शो कैंसिल हो गए थे उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका असर फिल्म के कलेक्शन पर पड़ सकता है। उसपर रिलीज से ठीक एक दिन पहले यामी गौतम ने पेड़ पीआर को लेकर जो नोट शेयर किया उससे ये शक और बढ़ गया। हालांकि इससे कहीं न कहीं फिल्म को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर को 220 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है जिसमें मार्केटिंग लागत भी शामिल है। निर्माता निवेश की गई राशि का आधा हिस्सा नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यू जिसमें डिजिटल, सैटेलाइट और संगीत अधिकार शामिल हैं से वसूलने की योजना बना रहे हैं। बाकी आधी राशि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से वसूल होने की उम्मीद है।