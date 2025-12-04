Tere Ishk Mein Collection Day 7: धुरंधर से पहले तेरे इश्क में ने किया बड़ा उलटफेर, 7वें दिन शॉकिंग रही कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: साउथ सुपरस्टार धनुष और बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की जोड़ी फिल्म तेरे इश्क में काफी जची है। यही कारण है जो बेहतरीन ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद भी वीक डे में इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ का बरकरार रखा है।

शानदार कमाई का सिलसिला रिलीज के सातवें दिन तक जारी रहा है। जिसका अंदाजा आप गुरुवार के कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि तेरे इश्क में का लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस अपडेट क्या कहता है- सातवें दिन तेरे इश्क में का कलेक्शन वीक डे में अब तक तेरे इश्क में ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद भी इस मूवी की कमाई का ग्राफ नीचे की तरफ नहीं गिरा और अच्छा कारोबार करती हुई आगे की तरफ बढ़ी है। रिलीज के सातवें दिन भी तेरे इश्क में ने बंपर कमाई का सिलसिला जारी रखा है।