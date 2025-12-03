Tere Ishk Mein Worldwide Collection: विदेशों में लगा देसी लव स्टोरी का तड़का, ग्लोबली कलेक्शन हुआ धुआंधार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Tere Ishk Mein Worldwide Collection Day 5: सिनेमाघरों में भारी तादाद में दर्शक फिल्म तेरे इश्क में को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कमाई के मामले में धनुष और कृति सेनन स्टारर इस रोमांटिक फिल्म ने देश और विदेश में शानदार प्रदर्शन कर रही है। वीक डे में भी तेरे इश्क में की बेहतरीन कमाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

रिलीज के पांचवें दिन तेरे इश्क में के वर्ल्डवाइड कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब ये मूवी ग्लोबली 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। आइए जानते हैं कि तेरे इश्क में अब तक का ग्रॉस कलेक्शन कितना हुआ है।

ग्लोबली तेरे इश्क में ने किया कमाल वीक डे में जहां अन्य फिल्में कमाई के मामले में संघर्ष करती नजर आती हैं, वहीं तेरे इश्क में नॉन हॉलिडे में भी धुआंधार तरीके से कमाई करती हुई आगे बढ़ रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्देशक आनंद एल राय की ये मूवी धड़ल्ले से नोट छापती हुई दिखाई दे रही है।

हालांकि, दो दिन बाद रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसका असर तेरे इश्क में पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इससे पहले तेरे इश्क में फटाफाट नोट छापने होंगे। धनुष की इस फिल्म की असली परीक्षा फ्राइडे को होगी जब इसका बॉक्स ऑफिस धुरंधर के साथ होगा।