Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tere Ishk Mein Worldwide Collection: विदेशों में लगा देसी लव स्टोरी का तड़का, ग्लोबली कलेक्शन हुआ धुआंधार

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    Tere Ishk Mein Collection Day 5: रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बंपर कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। आइए जानते हैं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तेरे इश्क में कलेक्शन अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Tere Ishk Mein Worldwide Collection Day 5: सिनेमाघरों में भारी तादाद में दर्शक फिल्म तेरे इश्क में को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कमाई के मामले में धनुष और कृति सेनन स्टारर इस रोमांटिक फिल्म ने देश और विदेश में शानदार प्रदर्शन कर रही है। वीक डे में भी तेरे इश्क में की बेहतरीन कमाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिलीज के पांचवें दिन तेरे इश्क में के वर्ल्डवाइड कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब ये मूवी ग्लोबली 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। आइए जानते हैं कि तेरे इश्क में अब तक का ग्रॉस कलेक्शन कितना हुआ है। 

    ग्लोबली तेरे इश्क में ने किया कमाल

    वीक डे में जहां अन्य फिल्में कमाई के मामले में संघर्ष करती नजर आती हैं, वहीं तेरे इश्क में नॉन हॉलिडे में भी धुआंधार तरीके से कमाई करती हुई आगे बढ़ रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्देशक आनंद एल राय की ये मूवी धड़ल्ले से नोट छापती हुई दिखाई दे रही है।

    tere ishk mein collection day 5

    यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein Box Office: मंगलवार को मालामाल हुई 'तेरे इश्क में', पांचवें दिन नोटों से भर गई झोली

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के पांचवे दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तेरे इश्क में की कमाई 10 करोड़ से अधिक रही। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 15 करोड़ से ज्यादा रहा है और इसकी मदद से अब तेरे इश्क में का कुल ग्रॉस बिजनेस 87 करोड़ के पार पहुंच गया है। जल्द ही ये फिल्म दुनियाभर में 100 करोड़ के जादुई आंकड़े को छूती हुई नजर आएगी, जिसके लिए रोमांटिक मूवी 13 करोड़ की जरूरत और है।  

    tereishkmeinCOLLECTION

    हालांकि, दो दिन बाद रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसका असर तेरे इश्क में पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इससे पहले तेरे इश्क में फटाफाट नोट छापने होंगे। धनुष की इस फिल्म की असली परीक्षा फ्राइडे को होगी जब इसका बॉक्स ऑफिस धुरंधर के साथ होगा। 

    तेरे इश्क में ने निकाला बजट

    वर्ल्डवाइड कलेक्शन 90 करोड़ के नजदीक पहुंचने के साथ ही अब तेरे इश्क में ने अपना बजट निकाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की लागत 65-70 करोड़ के करीब बताई जा रही है। सिर्फ ग्लोबली ही नहीं बल्कि नेट कलेक्शन में भी ये मूवी अपना बजट पार कर चुकी है। 

    यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein Worldwide Collection: विदेशों में 'तेरे इश्क में' की बल्ले-बल्ले, 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने को तैयार