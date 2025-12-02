Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tere Ishk Mein Worldwide Collection: विदेशों में 'तेरे इश्क में' की बल्ले-बल्ले, 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने को तैयार

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:58 AM (IST)

    Tere Ishk Mein Box Office: धनुष और कृति सेनन की फिल्म का जादू वीकेंड के बाद सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि वर्ल्डवाइड भी चल चुका है। सिर्फ चार दिनों की कमाई से ये आनंद एल राय के निर्देशन में बनी 'तेरे इश्क में' अपना बजट निकालने के करीब तो पहुंच ही गई, लेकिन 100 करोड़ में भी एंट्री लेने के लिए मूवी कमर कस चुकी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    100 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार तेरे इश्क में/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन की फिल्म को शुरुआत भले ही थोड़ी स्लो मिली हो, लेकिन वीकेंड के बाद तो जुनूनी प्रेम की कहानी ने ऐसी पकड़ बनाई है कि बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू चल गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिया में 71 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म को विदेशी दर्शकों से बेशुमार प्यार मिल रहा है। शुक्रवार को 22 करोड़ से ओपनिंग करने वाली इस फिल्म ने महज चार दिनों के अंदर दुनियाभर में धुआंधार कमाई कर ली है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने से कितनी दूर है, चलिए आपको बताते हैं:

    100 करोड़ के क्लब में शमिल होने को तैयार 'तेरे इश्क में'

    शुक्रवार को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'तेरे इश्क में' की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर 'गुस्ताख इश्क' के साथ हुई थी। पहले दिन 22 करोड़ और दूसरे दिन 21 करोड़ के आसपास का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करने वाली आनंद एल राय के निर्देशन में बनी मूवी ने वीकेंड तक 45 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था। अब फिल्म के सोमवार का कलेक्शन भी सामने आ चुका है।

    यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'तेरे इश्क में' फेल हुई या पास? चौथे दिन बदला कमाई का समीकरण

    सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मूवी ने सोमवार तक तकरीबन वर्ल्डवाइड 77.75 करोड़ तक की कमाई कर ली है। यानी कि रविवार और सोमवार को मिलाकर 'तेरे इश्क में' का टोटल कलेक्शन 32 करोड़ तक का हुआ है। ओवरसीज मार्केट में मूवी ने 6 करोड़ के आसपास कलेक्शन अब तक किया है। अब फिल्म को वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए सिर्फ 23 करोड़ की कमाई करनी है।

    tere ishk mein box office day 2

    क्या है तेरे इश्क में की कहानी?

    धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' की कहानी रांझणा की अगली कड़ी बताई जा रही है। इस मूवी की कहानी एक ऐसे आशिक की है, जो प्यार में दिल्ली तक फूंकने को तैयार है। रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म में धनुष एक गुस्सैल आशिक शंकर के किरदार में हैं और कृति सेनन फिल्म में मुक्ति का किरदार अदा कर रही हैं। मुक्ति शंकर के इस गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में उसी की तरह हो जाती है।

    tere ishk mein day 1 collection

    तेरे इश्क में का बजट 85 करोड़ के आसपास का है, जिसे निकालने के लिए मूवी को बॉक्स ऑफिस पर अब बस 7 से 8 करोड़ की कमाई और करनी है।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Collection: 'तेरे इश्क में' खल्लास! पहले दिन तूफान लाने को तैयार 'धुरंधर', एडवांस में कमाई जबरदस्त