Tere Ishk Mein Worldwide Collection: विदेशों में 'तेरे इश्क में' की बल्ले-बल्ले, 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने को तैयार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन की फिल्म को शुरुआत भले ही थोड़ी स्लो मिली हो, लेकिन वीकेंड के बाद तो जुनूनी प्रेम की कहानी ने ऐसी पकड़ बनाई है कि बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू चल गया है।

इंडिया में 71 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली फिल्म को विदेशी दर्शकों से बेशुमार प्यार मिल रहा है। शुक्रवार को 22 करोड़ से ओपनिंग करने वाली इस फिल्म ने महज चार दिनों के अंदर दुनियाभर में धुआंधार कमाई कर ली है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने से कितनी दूर है, चलिए आपको बताते हैं:

100 करोड़ के क्लब में शमिल होने को तैयार 'तेरे इश्क में' शुक्रवार को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'तेरे इश्क में' की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर 'गुस्ताख इश्क' के साथ हुई थी। पहले दिन 22 करोड़ और दूसरे दिन 21 करोड़ के आसपास का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करने वाली आनंद एल राय के निर्देशन में बनी मूवी ने वीकेंड तक 45 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था। अब फिल्म के सोमवार का कलेक्शन भी सामने आ चुका है।