Tere Ishk Mein Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'तेरे इश्क में' फेल हुई या पास? चौथे दिन बदला कमाई का समीकरण
Tere Ishk Mein Box Office Day 4: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में इन दिनों सिनेमाघरों में जारी है। रिलीज के चौथे दिन इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 4: लेटेस्ट रिलीज के तौर पर इन दिनों फिल्म तेरे इश्क में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। ओपनिंग वीकेंड तक बॉक्स ऑफिस पर धनुष और कृति सेनन स्टारर इस रोमांटिक ड्रामा ने अपनी छाप छोड़ी। कमाई के मामले में अब तक धुआंधार प्रदर्शन करने वाली तेरे इश्क में के लिए सोमवार का दिन बड़ा अहम माना जा रहा था।
वीक डे में तेरे इश्क में कलेक्शन के मामले में फेल हुआ या पास, इसका अंदाजा आप रिलीज के चौथे दिन के बिजनेस से आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसे में तेरे इश्क में का सोमवार की कमाई कितनी रही है।
चौथे दिन बदला कमाई का गणित
अकसर देखा जाता है कि ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्मों की कमाई में फेरबदल देखने को मिलता है। तेरे इश्क में के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन फिल्म की कमाई में गिरावट इतनी नहीं है कि जिसकी निंदा की जाए। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार नॉन हॉलिडे को धनुष स्टारर तेरे इश्क में ने करीब 7 करोड़ का कारोबार किया है, जो वीक डे के हिसाब ठीकठाक माना जा रहा है।
हालांकि, तुलना की जाए रविवार के बिजनेस से तो सोमवार को तेरे इश्क में के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में लगभग 12 करोड़ की कटौती देखने को मिलेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो मंडे टेस्ट में तेरे इश्क में पास तो हो गई है, लेकिन टॉप करने में नाकाम रही है। चौथे दिन की कमाई के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो अब तेरे इश्क में का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 58 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जो चार दिन के भीतर अच्छा माना जा रहा है।
तेरे इश्क में कलेक्शन ग्राफ
पहला दिन-16 करोड़
दूसरा दिन- 17 करोड़
तीसरा दिन- 19 करोड़
चौथा दिन- 7 करोड़
नेट कलेक्शन- 59 करोड़
बजट निकालने पर फिल्म की नजर
फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक तेरे इश्क में का बजट 85 करोड़ के आस-पास बताया जा रहा है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 59 करोड़ और वर्ल्डवाइड 70 करोड़ के करीब कमाई करने वाली तेरे इश्क में की कोशिश इस वीक अपना बजट निकालने पर रहेगी। जिस रफ्तार से फिल्म की कमाई चल रही है, उससे ये यकीनन होता हुआ भी नजर आएगा।
