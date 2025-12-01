Tere Ishk Mein Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'तेरे इश्क में' फेल हुई या पास? चौथे दिन बदला कमाई का समीकरण

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 4: लेटेस्ट रिलीज के तौर पर इन दिनों फिल्म तेरे इश्क में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। ओपनिंग वीकेंड तक बॉक्स ऑफिस पर धनुष और कृति सेनन स्टारर इस रोमांटिक ड्रामा ने अपनी छाप छोड़ी। कमाई के मामले में अब तक धुआंधार प्रदर्शन करने वाली तेरे इश्क में के लिए सोमवार का दिन बड़ा अहम माना जा रहा था।

वीक डे में तेरे इश्क में कलेक्शन के मामले में फेल हुआ या पास, इसका अंदाजा आप रिलीज के चौथे दिन के बिजनेस से आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसे में तेरे इश्क में का सोमवार की कमाई कितनी रही है।

चौथे दिन बदला कमाई का गणित अकसर देखा जाता है कि ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्मों की कमाई में फेरबदल देखने को मिलता है। तेरे इश्क में के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन फिल्म की कमाई में गिरावट इतनी नहीं है कि जिसकी निंदा की जाए। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार नॉन हॉलिडे को धनुष स्टारर तेरे इश्क में ने करीब 7 करोड़ का कारोबार किया है, जो वीक डे के हिसाब ठीकठाक माना जा रहा है।