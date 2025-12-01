Box Office: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 4 फिल्मों में हुआ महायुद्ध, कमाई में विनर निकली ये फिल्म
Box Office Clash: रविवार का दिन किसी भी फिल्म के लिए कमर्शियल तौर पर खास रहता है। बीते संडे को बॉक्स ऑफिस पर चार फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिला। आइए जानते हैं कमाई में कौन-किससे आगे निकला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की कमर्शियल परफॉर्मेंस के जरिए उसकी सक्सेस का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। खासतौर पर रविवार के दिन मूवीज किस तरह का कारोबार करती हैं, इस पर हर किसी की नजरें बनी रहती हैं। बीते संडे को भी बॉक्स ऑफिस पर एक-दो नहीं बल्कि चार-चार फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली।
ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रविवार को हुए इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में कौन सी फिल्म ने कमाई के मामले में जीत का परचम लहराया है।
संडे को चार मूवीज में हुई भिड़त
मौजूदा समय में सिनेमाघरों में जारी फिल्मों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein), दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2), मस्ती 4 (Mastiii 4) और 120 बहादुर (120 Bahadur) जैसी चार बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं। बीते रविवार को इन्ही चार मूवीज के बीच जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश देखे को मिला, जिसमें अभिनेता धनुष की मूवी तेरे इश्क में ने बाजी मारी है।
न्यू रिलीज के तौर पर तेरे इश्क में के लिए रविवार का दिन रिलीज का तीसरा दिन रहा और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार प्रदर्शन करके दिखाया। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार तेरे इश्क में ने संडे को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 19.32 करोड़ का कारोबार किया है और इसी के साथ फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 50 करोड़ का आंकड़ा भी आसानी से पार कर लिया है।
तेरे इश्क में के अलाला रविवार को अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 ने रिलीज के 17वें दिन के हिसाब से 1.40 करोड़, मस्ती 4 ने रिलीज के 11वें दिन के आधार पर 23 लाख और फरहान अख्तर की 120 बहादुर ने भी 11वें दिन करीब 83 लाख की कमाई की है। इस लिहाज से निर्देशक आनंद एल राय की रोमांटिक ड्रामा तेरे इश्क में ने इस बॉक्स ऑफिस बैटल को जीता है।
सफलता की डगर चली तेरे इश्क में
जिस तरह से फिलहाल तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है, उस आधार पर ये मूवी सफलता की डगर चल पड़ी है। इस सप्ताह अगर धनुष और कृति सेनन की ये मूवी अगर इसी तरह से कमाई के सिलसिले को बरकरार रखती है तो यकीनन तौर पर ये अगली सुपरहिट फिल्म बन सकती है।
