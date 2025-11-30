Language
    Tere Ishk Mein Collection Day 3: वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर धनुष की फिल्म का कब्जा, जमकर बरसे करारे नोट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:14 PM (IST)

    Tere Ishk Box Office Collection Day 3: धनुष और कृति सेनन अभिनीत रोमांटिक ड्रामा 'तेरे इश्क में' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 16 करोड़ से बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी। जानिए तीसरे दिन का कलेक्शन।  

    तेरे इश्क में धनुष और कृति (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। धनुष (Dhanush) और कृति सेनन (Kriti Sanon) की मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा तेरे इश्क में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ मनीष मल्होत्रा की रोमांटिक फिल्म गुस्ताख इश्क भी इसी दिन रिलीज हुई। एक तरफ जहां तेरे इश्क में सिनेमाघरों में बेहतरीन कमाई कर रही है वहीं गुस्ताख इश्क के लिए 1 करोड़ जुटाना भी मु्श्किल लगा।

    कितना रहा दूसरे दिन का कलेक्शन?

    फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। यही वजह रही कि मूवी ने पहले दिन 16 करोड़ की बॉक्स ऑफिस ओपनिंग ली। दूसरे दिन भी ये जादू बरकरार रहा और फिल्म ने शनिवार को 17 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं अब तीसरे दिन के अर्ली ट्रेंड्स भी सामने आ गए हैं। फिल्म ने रविवार को 8.74 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस हिसाब से फिल्म की कुल कमाई 41.74 करोड़ रुपये पहुंच गई है। वीकेंड होने की वजह से अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। उम्मीद है कि फिल्म बहुत जल्द एक से दो दिन में 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।

    क्या है तेरे इश्क में की कहानी?

    फिल्म मुक्ति नाम की एक लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार कृति ने निभाया है। उसको प्यार हो जाता है उग्र,अस्थिर और नियम तोड़ने वाले शंकर (धनुष)से। लेकिन उनके प्यार के परवान चढ़ने से पहले ही हालात उन्हें अलग कर देते हैं। दिल टूटने से उबर न पाने के कारण, धनुष का किरदार बदला लेने के लिए तरस जाता है और अपने टूटे दिल के लिए 'पूरी दिल्ली' को जलाकर राख करने की कसम खाता है। उनकी गहरी और बेकाबू प्रेम कहानी फिल्म का मूल है।

    यह फिल्म गुलशन कुमार, टी-सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है। आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने मिलकर इसका निर्माण किया है। एआर रहमान ने इसके संगीतकार के रूप में काम किया है, जबकि इरशाद कामिल ने इसके गीतों के बोल लिखे हैं।

