Tere Ishk Mein Box Office: मंगलवार को मालामाल हुई 'तेरे इश्क में', पांचवें दिन नोटों से भर गई झोली

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 5: मौजूदा समय में अगर कोई फिल्म सिनेमाघरों में ऑडियंस का एंटरटेन कर रही है तो उसका नाम तेरे इश्क में है। धनुष और कृति सेनन स्टारर इस रोमांटिक फिल्म का डायरेक्शन आनंद एल राय ने किया है, जो इससे पहले रांझणा और अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज को बना चुके हैं।

लव स्टोरी थ्रिलर के तौर पर आनंद की तेरे इश्क में ने भी जनता का दिल जीत लिया है और कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। आलम ये है कि वीकडे में भी इसके कलेक्शन की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका अंदाजा आप तेरे इश्क में के रिलीज के पांचवें दिन के बिजनेस से आसानी से लगा सकते हैं।

पांचवे ं दिन तेरे इश्क में का कलेक्शन ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद ज्यादातर मूवीज की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। लेकिन तेरे इश्क में के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वीकडे में भी धनुष की ये फिल्म अच्छा काराबोर करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। गौर किया जाए तेरे इश्क में के रिलीज के पांचवें दिन की कमाई की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार इस रोमांटिक ड्रामा मूवी ने मंगलवार को करीब 10 करोड़ का कारोबार किया है, जो सोमवार की तुलना में अधिक है।