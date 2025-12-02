Tere Ishk Mein Box Office: मंगलवार को मालामाल हुई 'तेरे इश्क में', पांचवें दिन नोटों से भर गई झोली
TereIshk Mein Box Office Day 5: निर्देशक आनंद एल राय की लेटेस्ट फिल्म तेरे इश्क में कमर्शियल तौर पर अपनी धाक जमाने में कामयाब रही है। वीकडे में भी इस ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 5: मौजूदा समय में अगर कोई फिल्म सिनेमाघरों में ऑडियंस का एंटरटेन कर रही है तो उसका नाम तेरे इश्क में है। धनुष और कृति सेनन स्टारर इस रोमांटिक फिल्म का डायरेक्शन आनंद एल राय ने किया है, जो इससे पहले रांझणा और अतरंगी रे जैसी शानदार मूवीज को बना चुके हैं।
लव स्टोरी थ्रिलर के तौर पर आनंद की तेरे इश्क में ने भी जनता का दिल जीत लिया है और कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। आलम ये है कि वीकडे में भी इसके कलेक्शन की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका अंदाजा आप तेरे इश्क में के रिलीज के पांचवें दिन के बिजनेस से आसानी से लगा सकते हैं।
पांचवें दिन तेरे इश्क में का कलेक्शन
ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद ज्यादातर मूवीज की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। लेकिन तेरे इश्क में के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वीकडे में भी धनुष की ये फिल्म अच्छा काराबोर करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। गौर किया जाए तेरे इश्क में के रिलीज के पांचवें दिन की कमाई की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार इस रोमांटिक ड्रामा मूवी ने मंगलवार को करीब 10 करोड़ का कारोबार किया है, जो सोमवार की तुलना में अधिक है।
यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'तेरे इश्क में' फेल हुई या पास? चौथे दिन बदला कमाई का समीकरण
वर्किंग डे में किसी भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उछाल आना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पांचवें दिन के बिजनेस को जोड़ दिया जाए तो अब तेरे इश्क में का नेटबॉक्स ऑफिस बिजनेस 70 करोड़ के पार पहुंच गया है, जिसके चलते तेरे इश्क में के हिट होने के चांसेस को और बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी है। यही कारण है, जो ये बंपर कमाई कर रही है।
तेरे इश्क में कलेक्शन ग्राफ
पहला दिन-16 करोड़
दूसरा दिन- 17 करोड़
तीसरा दिन- 19 करोड़
चौथा दिन- 8.75 करोड़
पांचवां दिन- 10 करोड़
नेट कलेक्शन- 70.75 करोड़
इस तरह से रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक तेरे इश्क में ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला बरकरार रखा है। अगर इसी लय के साथ ये मूवी आने वाली दिनों में कलेक्शन करती रही तो जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े के नजदीक पहुंच जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।