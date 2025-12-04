Tere Ishk Mein Worldwide Collection: छठवें दिन धनुष-कृति की फिल्म का कमाल, 100 करोड़ के क्लब में हुई एंट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आनंद एल राय की लव स्टोरी तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। रिलीज के एक हफ़्ते से भी कम समय में कृति सेनन और धनुष की फिल्म ने देश के साथ-साथ विदेश में भी कमाई के मामले में झंडे गाड़ रही है। दूसरे हफ्ते में मामूली गिरावट के बावजूद फिल्म ने वीकेंड आते-आते यह उपलब्धि हासिल की।

कितना हुआ फिल्म का कलेक्शन? फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू ओपनिंग ली थी। पहले दिन फिल्म ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। इसमें हिंदी में फिल्म ने 15.25 करोड़ और तमिल में 75 लाख का कलेक्शन किया। इसके बाद दूसरे दिन का कलेक्शन 17 करोड़ और तीसरे दिन का 19 करोड़ रहा। उस हिसाब से सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 77.85 करोड़ का कुल कलेक्शन किया। वहीं भारत में इसने कुल 92.65 करोड़ का ग्रास कलेक्शन किया। वहीं अगल ओवरसीज के 8.50 करोड़ कलेक्शन को मिला लें तो फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।