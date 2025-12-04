Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tere Ishk Mein Worldwide Collection: छठवें दिन धनुष-कृति की फिल्म का कमाल, 100 करोड़ के क्लब में हुई एंट्री

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' (Tere Ishk Mein) बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। कृति सेनन (Kriti Sanon) और धनुष (Dhanush) अभिनीत इस फिल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तेरे इश्क में के एक सीन में धनुष और कृति (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आनंद एल राय की लव स्टोरी तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। रिलीज के एक हफ़्ते से भी कम समय में कृति सेनन और धनुष की फिल्म ने देश के साथ-साथ विदेश में भी कमाई के मामले में झंडे गाड़ रही है। दूसरे हफ्ते में मामूली गिरावट के बावजूद फिल्म ने वीकेंड आते-आते यह उपलब्धि हासिल की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितना हुआ फिल्म का कलेक्शन?

    फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू ओपनिंग ली थी। पहले दिन फिल्म ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। इसमें हिंदी में फिल्म ने 15.25 करोड़ और तमिल में 75 लाख का कलेक्शन किया। इसके बाद दूसरे दिन का कलेक्शन 17 करोड़ और तीसरे दिन का 19 करोड़ रहा। उस हिसाब से सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 77.85 करोड़ का कुल कलेक्शन किया। वहीं भारत में इसने कुल 92.65 करोड़ का ग्रास कलेक्शन किया। वहीं अगल ओवरसीज के 8.50 करोड़ कलेक्शन को मिला लें तो फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

    Tere Ishq Mein (1)

    यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein Collection Day 3: वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर धनुष की फिल्म का कब्जा, जमकर बरसे करारे नोट

    इन फिल्मों से है तेरे इश्क में का मुकाबला

    इस हिसाब से मात्र 6 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 101.15 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं धनुष की अन्य फिल्मों से कंपेयर करें तो तेरे इश्क को धनुष की पिछली फिल्म कुबेरा को पीछे छोड़ने के लिए 138.1 करोड़ रुपये,दे दे प्यार दे 2 को पछाड़ने के लिए 109.50 करोड़ रुपये और एक दीवाने की दीवानियत को पार करने के लिए 110.27 करोड़ रुपये कमाने होंगे। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक ड्रामा सैयारा की कमाई 569.75 करोड़ रुपये है।

    Tere Ishq Mein

    क्या है फिल्म की कहानी

    साल 2013 में आई रांझणा और 2011 में आई अतरंगी रे के बाद यह आनंद और धनुष की साथ में तीसरी फिल्म है। कहानी की इंटेंसिटी के कारण, तेरे इश्क में की तुलना रांझणा से की जा रही है। रिलीज से पहले फिल्म पर चर्चा करते हुए, धनुष ने प्रेस को बताया कि उनका किरदार शंकर दर्शकों को पसंद आने वाला है, लेकिन उसका अपना भावनात्मक भार है। फिल्म की कहानी मुक्ति और शंकर की लव स्टोरी है।

    यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein Box Office: मंगलवार को मालामाल हुई 'तेरे इश्क में', पांचवें दिन नोटों से भर गई झोली