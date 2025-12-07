Dhurandhar Worldwide Collection: बवंडर है 'धुरंधर'! विदेशों में मचाई धूम ,2 दिन में 100 करोड़ कमाने के एकदम करीब
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह के लिए साल 2025 की शुरुआत भले ही कैसी भी रही हो, लेकिन इस साल का अंत उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि 5 दिसंबर को रिलीज हुई उनकी फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में धमाल मचा रही है।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर ड्रामा (Spy Thriller)धुरंधर को सिनेमाघरों में आए हुए बस अभी दो दिन ही हुए हैं, लेकिन महज 2 दिनों के अंदर ही फिल्म दुनियाभर में 100 करोड़ कमाने के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। फिल्म ने शनिवार को वर्ल्डवाइड और ओवरसीज मार्केट में कितनी कमाई की, चलिए फटाफट से देखते हैं आंकड़े:
दूसरे दिन शनिवार को 'धुरंधर' की धुआंधार कमाई
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह-संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन स्टारर 'धुरंधर' (Dhurandhar Collection) ने जहां 28 करोड़ की ओपनिंग ली थी, तो वहीं वर्ल्डवाइड मूवी का कलेक्शन शुक्रवार को 32.5 करोड़ के आसपास हुआ था। अब फिल्म ने दुनियाभर में शनिवार को कितनी कमाई की है और 2 दिनों में फिल्म की कमाई कहां तक पहुंची है, वह नंबर्स भी सामने आ चुके हैं।
सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को सिंगल डे में वर्ल्डवाइड 'धुरंधर' ने 44.85 का सिंगल डे में कलेक्शन किया है। 2 दिनों में ही फिल्म ने दुनियाभर में 77.35 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।
100 करोड़ के क्लब में एंटर होने के लिए कमानी है इतनी रकम
रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए अब केवल 23 करोड़ रुपए का दुनियाभर में बिजनेस और करना है, जो फिल्म रविवार पूरा होते-होते कर ही लेगी। अगर 'धुरंधर' के सिर्फ विदेशी मार्केट में कमाई की बात की जाए, तो मूवी ने 2 दिन में 7.6 करोड़ का बिजनेस सिर्फ बाहरी देशों में किया है।
स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' के बजट की बात की जाए, तो ये मूवी 275 करोड़ में बनी है। इस फिल्म की शूटिंग लद्दाख, मुंबई, पंजाब और थाइलैंड में हुई है। थिएटर में सफल बिजनेस के बाद मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज किया जाएगा।
