Dhurandhar Worldwide Collection: बवंडर है 'धुरंधर'! विदेशों में मचाई धूम ,2 दिन में 100 करोड़ कमाने के एकदम करीब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह के लिए साल 2025 की शुरुआत भले ही कैसी भी रही हो, लेकिन इस साल का अंत उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि 5 दिसंबर को रिलीज हुई उनकी फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में धमाल मचा रही है।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर ड्रामा (Spy Thriller)धुरंधर को सिनेमाघरों में आए हुए बस अभी दो दिन ही हुए हैं, लेकिन महज 2 दिनों के अंदर ही फिल्म दुनियाभर में 100 करोड़ कमाने के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। फिल्म ने शनिवार को वर्ल्डवाइड और ओवरसीज मार्केट में कितनी कमाई की, चलिए फटाफट से देखते हैं आंकड़े:

दूसरे दिन शनिवार को 'धुरंधर' की धुआंधार कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह-संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन स्टारर 'धुरंधर' (Dhurandhar Collection) ने जहां 28 करोड़ की ओपनिंग ली थी, तो वहीं वर्ल्डवाइड मूवी का कलेक्शन शुक्रवार को 32.5 करोड़ के आसपास हुआ था। अब फिल्म ने दुनियाभर में शनिवार को कितनी कमाई की है और 2 दिनों में फिल्म की कमाई कहां तक पहुंची है, वह नंबर्स भी सामने आ चुके हैं।