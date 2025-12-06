Dhurandhar: धुआंधार बॉक्स ऑफिस ओपनिंग के बाद फिल्म पर आई बड़ी मुसीबत, Ranveer Singh की स्पाई थ्रिलर को लगी किसकी नजर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को थिएटर में रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद ऑनलाइन लीक हो गई है। यह लीक कई पायरेसी वेबसाइट पर 240p से 1080p तक के अलग-अलग रिजॉल्यूशन में घूम रही है, जिससे फैंस और इंडस्ट्री के अंदर के लोगों में चिंता बढ़ गई है। डिजिटल पायरेसी से निपटने की सरकारी कोशिशों के बावजूद, फिल्में गैर-कानूनी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का शिकार हो रही हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस की कमाई पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
क्या लीक फिल्म देखना है नुकसानदायक
एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि पायरेटेड कंटेंट देखना कई लेवल पर नुकसानदायक है। यह सीधे तौर पर फिल्म बनाने वालों, एक्टर्स और टेक्नीशियन पर असर डालता है जो एक फिल्म बनाने में महीनों, कभी-कभी सालों लगा देते हैं, क्योंकि पायरेसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रेवेन्यू स्ट्रीम को खा जाती है। इसके अलावा, पायरेटेड फाइलों में अक्सर मैलवेयर या वायरस होते हैं जो देखने वालों के डिवाइस और पर्सनल डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गैर-कानूनी डाउनलोड से बचकर, दर्शक क्रिएटिव कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं।
धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर, देश भर में 5,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ रुपये की धमाकेदार ओपनिंग की है और आगे भी इसके जबरदस्त कमाई करने के चांसेस हैं। फिल्म में इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल (आर. माधवन) को दिखाया गया है, जो पाकिस्तान में एक टेरर नेटवर्क को खत्म करने के एक बड़े मिशन को लीड करते हैं। रणवीर सिंह एक 20 साल के पंजाबी लड़के का रोल कर रहे हैं जिसे जेल से भर्ती किया जाता है और कराची के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करने के लिए ट्रेन किया जाता है।
शानदार है फिल्म की स्टारकास्ट
रणवीर सिंह तो लीड कैरेक्टर हैं ही उनके साथ ही इस फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी हैं, जो रणवीर के कैरेक्टर की लव इंटरेस्ट का रोल कर रही हैं। ऑडियंस ने न सिर्फ रणवीर की परफॉर्मेंस बल्कि पूरे कास्ट और धर के डायरेक्शन की भी तारीफ की है। आदित्य धर ने धुरंधर 2 की अनाउंसमेंट भी कर दी है जो अगले साल मार्च में रिलीज होगी।
