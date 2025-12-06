Dhurandhar: धुआंधार बॉक्स ऑफिस ओपनिंग के बाद फिल्म पर आई बड़ी मुसीबत, Ranveer Singh की स्पाई थ्रिलर को लगी किसकी नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को थिएटर में रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद ऑनलाइन लीक हो गई है। यह लीक कई पायरेसी वेबसाइट पर 240p से 1080p तक के अलग-अलग रिजॉल्यूशन में घूम रही है, जिससे फैंस और इंडस्ट्री के अंदर के लोगों में चिंता बढ़ गई है। डिजिटल पायरेसी से निपटने की सरकारी कोशिशों के बावजूद, फिल्में गैर-कानूनी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का शिकार हो रही हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस की कमाई पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

क्या लीक फिल्म देखना है नुकसानदायक एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि पायरेटेड कंटेंट देखना कई लेवल पर नुकसानदायक है। यह सीधे तौर पर फिल्म बनाने वालों, एक्टर्स और टेक्नीशियन पर असर डालता है जो एक फिल्म बनाने में महीनों, कभी-कभी सालों लगा देते हैं, क्योंकि पायरेसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रेवेन्यू स्ट्रीम को खा जाती है। इसके अलावा, पायरेटेड फाइलों में अक्सर मैलवेयर या वायरस होते हैं जो देखने वालों के डिवाइस और पर्सनल डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गैर-कानूनी डाउनलोड से बचकर, दर्शक क्रिएटिव कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं।