28 करोड़ की ओपनिंग वाली Dhurandhar बॉक्स ऑफिस पर लिखेगी नया इतिहास, रिलीज के एक दिन बाद ही हाथ लगा जैकपॉट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर ड्रामा फिल्म 'धुरंधर' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है। उम्मीद थी कि ये फिल्म 18 से 20 करोड़ की ओपनिंग लेगी, लेकिन 'धुरंधर ने सभी को चौंका दिया। इस फिल्म ने 5 दिसंबर को 28 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली 'धुरंधर' की अब चांदी-चांदी हो गई है, क्योंकि फिल्म के क्रेज को देखते हुए एग्जीबिटर ने मुंबई में मूवी के शोज बढ़ा दिए हैं। फिल्म के कितने शोज बढ़ाए गए हैं, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

मिड नाइट में भी बुक कर सकते हैं 'धुरंधर' की टिकट हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के कई थिएटर्स में पोस्ट मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग शोज एड किए गए हैं। मुंबई के पीवीआर संगम में 1:50 AM का शो एड किया गया तो वहीं एरोस ने IMAX वर्जन में सुबह 6 बजे का शो भी एड कर दिया है। इसके अलावा पीवीआर, मूवी मैक्स जैसे कई सिनेमाहॉल्स में रात और अर्ली मॉर्निंग शोज एड किए गए हैं। यानी कि मुंबई वासी अगर मिडनाइट भी 'धुरंधर' देखना चाहें, तो वह आसानी से देख सकते हैं।