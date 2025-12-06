Language
    28 करोड़ की ओपनिंग वाली Dhurandhar बॉक्स ऑफिस पर लिखेगी नया इतिहास, रिलीज के एक दिन बाद ही हाथ लगा जैकपॉट

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:12 PM (IST)

    Dhurandhar Movie Shows: रणवीर सिंह-संजय दत्त की स्पाई थ्रिलर फिल्म को रिलीज से पहले विवादों में घिरने का पूरा फायदा मिला है। आदित्य धर के निर्देशन में ...और पढ़ें

    रिलीज के बाद बढ़ाए गए 'धुरंधर' के शोज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर ड्रामा फिल्म 'धुरंधर' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है। उम्मीद थी कि ये फिल्म 18 से 20 करोड़ की ओपनिंग लेगी, लेकिन 'धुरंधर ने सभी को चौंका दिया। इस फिल्म ने 5 दिसंबर को 28 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन किया।

    रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली 'धुरंधर' की अब चांदी-चांदी हो गई है, क्योंकि फिल्म के क्रेज को देखते हुए एग्जीबिटर ने मुंबई में मूवी के शोज बढ़ा दिए हैं। फिल्म के कितने शोज बढ़ाए गए हैं, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

    मिड नाइट में भी बुक कर सकते हैं 'धुरंधर' की टिकट

    हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के कई थिएटर्स में पोस्ट मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग शोज एड किए गए हैं। मुंबई के पीवीआर संगम में 1:50 AM का शो एड किया गया तो वहीं एरोस ने IMAX वर्जन में सुबह 6 बजे का शो भी एड कर दिया है। इसके अलावा पीवीआर, मूवी मैक्स जैसे कई सिनेमाहॉल्स में रात और अर्ली मॉर्निंग शोज एड किए गए हैं। यानी कि मुंबई वासी अगर मिडनाइट भी 'धुरंधर' देखना चाहें, तो वह आसानी से देख सकते हैं।

    'छावा' को पीछे नहीं छोड़ पाई धुरंधर

    धुरंधर ने आते ही रेड 2 से लेकर साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म 'सैयारा' को बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' (Dhurandhar) बस छावा को पीछे नहीं छोड़ पाई है, क्योंकि रश्मिका मंदाना और विक्की कौशल की मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ की ओपनिंग ली थी।धुरंधर ने इंडिया में जहां 28 करोड़ कमाए, तो वहीं वर्ल्डवाइड मूवी ने 32.5 करोड़ की ओपनिंग की है। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये 2000 के दशक के शुरुआती दौर के पृष्ठभूमि पर आधारित जासूसी थ्रिलर है। मूवी में रणवीर सिंह इंडियन स्पाई का किरदार निभा रहे हैं, जो ल्यारी गैंग का खात्मा करता है। 

    इस फिल्म में उनके अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी मुख्य भूमिका में हैं। आपको बता दें कि रिलीज से पहले इस फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार को लेकर विवाद काफी गरमाया था, क्योंकि 'मेजर मोहित शर्मा' के परिवारवालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में 'धुरंधर' के मेकर्स के खिलाफ याचिका दर्ज करवाई थी।  

