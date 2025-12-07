Language
    Ranveer Singh की धुरंधर का विक्की कौशल की Uri से क्या है कनेक्शन? फैंस ने खोज डाला एक सबूत

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर कई फैन थ्योरी वायरल ...और पढ़ें

    Hero Image

    विक्की कौशल और रणवीर सिंह (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

    सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कई फैन थ्योरी

    यह फिल्म आदित्य धर की अगली निर्देशित फिल्म है। इससे पहले उन्होंने साल 2019 में विक्की कौशल अभिनीत उनकी पहली फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' डायरेक्ट की थी। जैसे-जैसे धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, सोशल मीडिया पर इसके किरदारों को लेकर कई तरह की फैन थ्योरी और चर्चाएं चल रही हैं।

    फिल्म में एक चौंकाने वाली बात ने प्रशंसकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या धुरंधर का आदित्य धर की पिछली फिल्म 'उरी'से जुड़ी है। यह फैन थ्योरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और प्रशंसक यह अनुमान लगाने लगे हैं कि क्या धुरंधर और उरी का कोई खास कनेक्शन है। चलिए अब आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें धुरंधर के कई सारे स्पाइलर्स आपके सामने आ जाएंगे।

    उरी और धुरंधर के बीच क्या है कनेक्शन?

    साल 2019 में आई फिल्म उरी के एक सीन में विक्की कौशल का किरदार विहान, वायुसेना की पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर से मिलता है, जिनके सैन्य अधिकारी पति को घात लगाए आतंकी मार देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। कीर्ति कुल्हारी द्वारा अभिनीत सीरत, उरी के एक सीन में दिखाई देती है जो अब धुरंधर की रिलीज के बाद वायरल हो रहा है।

    इस सीन में वह अपने दिवंगत पति, पंजाब रेजिमेंट के जसकीरत सिंह रंगी का नाम बताती है, जिन्होंने नौशेरा सेक्टर में हुए घात में अपनी जान गंवा दी थी।

     
     
     
    रहमान डकैत के गैंग में सेंध मारता है हमजा

    वहीं धुरंधर में, रणवीर सिंह ने हमजा की भूमिका निभाई है, जिसे भारतीय खुफिया प्रमुख (आर माधवन) ने पाकिस्तान के ल्यारी में रहमान डकैत के गिरोह में घुसपैठ करने के लिए चुना है। फिल्म के क्लाइमेक्स में, हमें पता चलता है कि रणवीर का हमजा वास्तव में जसकीरत सिंह रंगी नाम का एक अपराधी है, जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। प्रशंसकों ने जल्दी से बिंदुओं को जोड़ा और अनुमान लगाया कि क्या उरी के जसकीरत का इससे कोई संबंध है?

    एक यूजर ने लिखा, "धुरंधर और विक्की कौशल की उरी जुड़ी हुई हैं, रणवीर सिंह के किरदार जसकीरत सिंह रंगी (हमजा) को उरी में दिखाया गया है। वह एक भारतीय जासूस है जो एक गैंगस्टर-आईएसआई गठजोड़ को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है," जबकि एक अन्य ने लिखा, 'यह संयोग नहीं हो सकता'। हालांकि कई लोग इस बात से इनकार कर रहे कि ऐसा कुछ नहीं है।

