Dhurandhar Worldwide Collection: घातक निकला धुरंधर! संडे को रणवीर सिंह की फिल्म पर बरसे पैसे, कमाई से किया शॉक
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही कमाई से तहलका मचा रही है। भारत में फ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने में कामयाब रही। इस एक्शन थ्रिलर ने तीन दिन के अंदर इतना तगड़ा कलेक्शन कर लिया है कि लग रहा है, ये इस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में जगह बना लेगी। घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा धुरंधर कमाई से दुनियाभर में भी राज कर रही है।
साढ़े तीन घंटे की फिल्म धुरंधर एक्शन, थ्रिल और खूब सारे सस्पेंस से भरी हुई है। 6 साल बाद बतौर निर्देशक वापसी करने वाले आदित्य धर ने किरदारों को कहानी में इस तरह से पेश किया है कि हर ओर उन्हीं की चर्चा हो रही है।
दुनियाभर में धुरंधर का धमाका
क्रिटिक्स से लेकर दर्शक तक धुरंधर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। फिल्म को मिल रहे बेशुमार प्यार का असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी देखने को मिल रहा है। पहले दिन दुनियाभर में 32 करोड़ से ओपनिंग करने वाली धुरंधर का तीन दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।
संडे को कमाई में तगड़ा उछाल
28 करोड़ रुपये से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग करने वाली धुरंधर का धमाका दुनियाभर में देखने को मिल रहा है। एक और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म की कमाई दिन-ब-दिन आसमान छू रही है, वहीं दुनियाभर में इस फिल्म ने कमाई से इतिहास रच दिया है।
200 करोड़ क्लब से कितना दूर धुरंधर?
आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर 100 करोड़ रुपये क्लब में शामिल होने के बाद 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंचने की तैयरी में है। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, रविवार तक धुरंधर ने दुनियाभर में 140 करोड़ रुपये के करीब कमाई कर ली है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़े अभी आना बाकी है।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar Box Office Day 3: धुरंधर निकला फायर! तीसरे दिन धुआंधार कमाई से हथिया लिया पूरा बॉक्स ऑफिस
भारत में धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बात करें घरेलू बॉक्स ऑफिस की तो धुरंधर ने पहले दिन भारत में 28 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी। दूसरे दिन कमाई में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी और कलेक्शन 32 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, रविवार को धुरंधर ने गर्दा उड़ा दिया। तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 42 करोड़ रुपये हो गया। फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 103 करोड़ रुपये हो गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।