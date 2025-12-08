Dhurandhar Worldwide Collection: घातक निकला धुरंधर! संडे को रणवीर सिंह की फिल्म पर बरसे पैसे, कमाई से किया शॉक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने में कामयाब रही। इस एक्शन थ्रिलर ने तीन दिन के अंदर इतना तगड़ा कलेक्शन कर लिया है कि लग रहा है, ये इस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में जगह बना लेगी। घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा धुरंधर कमाई से दुनियाभर में भी राज कर रही है।

साढ़े तीन घंटे की फिल्म धुरंधर एक्शन, थ्रिल और खूब सारे सस्पेंस से भरी हुई है। 6 साल बाद बतौर निर्देशक वापसी करने वाले आदित्य धर ने किरदारों को कहानी में इस तरह से पेश किया है कि हर ओर उन्हीं की चर्चा हो रही है।

दुनियाभर में धुरंधर का धमाका क्रिटिक्स से लेकर दर्शक तक धुरंधर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। फिल्म को मिल रहे बेशुमार प्यार का असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी देखने को मिल रहा है। पहले दिन दुनियाभर में 32 करोड़ से ओपनिंग करने वाली धुरंधर का तीन दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।

संडे को कमाई में तगड़ा उछाल 28 करोड़ रुपये से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग करने वाली धुरंधर का धमाका दुनियाभर में देखने को मिल रहा है। एक और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म की कमाई दिन-ब-दिन आसमान छू रही है, वहीं दुनियाभर में इस फिल्म ने कमाई से इतिहास रच दिया है।