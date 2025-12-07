'मुझे सारा की वजह से...' Dhurandhar की यलीना जमाली के पिता ने उड़ेला बेटी पर प्यार, शेयर किया भावुक पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तब से ये बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इसने पहले ही 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। उम्मीद है कि यह पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ रुपये के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। इस मूवी से सारा अर्जुन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया।

राज अर्जुन ने शेयर किया भावुक पोस्ट फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से खूब तारीफ मिली। अब सारा के पिता राज अर्जुन ने बेटी के लिए एक भावुक नोट लिखा है। सारा ने मूवी में रणवीर सिंह के लव कैरेक्ट का रोल प्ले किया है। उन्होंने लिखा- 'मैं अपनी जगह तक पहुंचा अपनी बेटी की वजह से।'