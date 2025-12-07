Language
    'मुझे सारा की वजह से...' Dhurandhar की यलीना जमाली के पिता ने उड़ेला बेटी पर प्यार, शेयर किया भावुक पोस्ट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी है। इस फिल्म से सारा अर्जुन ...और पढ़ें

    अपने पिता राज के साथ सारा अर्जुन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तब से ये बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इसने पहले ही 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। उम्मीद है कि यह पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ रुपये के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। इस मूवी से सारा अर्जुन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया।

    राज अर्जुन ने शेयर किया भावुक पोस्ट

    फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से खूब तारीफ मिली। अब सारा के पिता राज अर्जुन ने बेटी के लिए एक भावुक नोट लिखा है। सारा ने मूवी में रणवीर सिंह के लव कैरेक्ट का रोल प्ले किया है। उन्होंने लिखा- 'मैं अपनी जगह तक पहुंचा अपनी बेटी की वजह से।'

    Dhurandhar

    इंस्टा पर शेयर की बेहद प्यारी कविता

    इंस्टाग्राम पर सारा के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए, राज ने एक लंबा, भावुक और पोएटिक नोट लिखा। आखिरी हिस्से में, उन्होंने अपने दिल की बात बयां करते हुए बताया कि पिता होने का क्या मतलब होता है। इनकी कुछ लाइन हम आपको बता रहे हैं। राज ने लिखा- लोग कहते हैं पिता बेटियों को रास्ता दिखाते हैं…पर मेरी कहानी उलटी है...मैं अपनी जगह तक पहुंचा—अपनी बेटी की वजह से।

     
     
     
    काम रुकता था, रास्ते धुंधले होते थे,पर वो बड़ी हो रही थी…धीरे-धीरे… चुपचाप…मुझे थामे हुए। मैं टूटा नहीं, मैं भागा नहीं— मैं बस… ठहर गया। इसकी आगे की लाइनें और भी ज्यादा खूबसूरत हैं।

    फिल्म धुरंधर में आईं नजर

    इससे पहले, राज अर्जुन ने फिल्म धुरंधर में सारा और रणवीर सिंह के बीच 20 साल के उम्र के अंतर के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि वह इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह अगले 4-5 सालों तक स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और सारा की तरफ से फैसले लेंगे।

