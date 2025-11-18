Salman Khan की 'जय हो' की बच्ची संग इश्क फरमाने चले Ranveer Singh, हॉलीवुड एक्ट्रेस संग की तुलना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' (Dhurandhar) के ट्रेलर ने आते ही Youtube पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में हैं। इन चारों सुपरस्टार्स को एक साथ फिल्म में देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, इस फिल्म की एक और कैरेक्टर हैं, जो लोगों का दिल जीत रही हैं। वह हैं सारा अर्जुन (Who Is Sara Arjun)। 'धुरंधर' में सारा अर्जुन अभिनेता रणवीर सिंह संग रोमांस करते दिखेंगी। दोनों की उम्र में कितना अंतर है और सलमान खान की फिल्म में था सारा का किरदार, चलिए आपको बताते हैं।

सलमान खान की फिल्म में था ये किरदार सारा अर्जुन मुख्य रूप से तमिल और हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री हैं। वह एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं, जिन्हें आप कई फिल्मों में देख चुके हैं। सारा ने अपने करियर की शुरुआत साल बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। वह 6 साल की उम्र में फिल्म 404 में नजर आई थीं, जो पर्दे पर फ्लॉप रही थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने देवा तिरुमगल नामक फिल्म में काम किया।