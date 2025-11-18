Language
    Salman Khan की 'जय हो' की बच्ची संग इश्क फरमाने चले Ranveer Singh, हॉलीवुड एक्ट्रेस संग की तुलना

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:56 PM (IST)

    रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। 4 मिनट के इस मूवी के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया। सारा अर्जुन और रणवीर की केमिस्ट्री भी दर्शकों को बेहद पसंद आई। हालांकि, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सारा कभी सलमान खान की फिल्म में बच्ची का किरदार अदा कर चुकी हैं। 

    20 साल छोटी सारा संग इश्क लड़ाएंगे रणवीर सिंह/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' (Dhurandhar) के ट्रेलर ने आते ही Youtube पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में हैं। इन चारों सुपरस्टार्स को एक साथ फिल्म में देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। 

    हालांकि, इस फिल्म की एक और कैरेक्टर हैं, जो लोगों का दिल जीत रही हैं। वह हैं सारा अर्जुन (Who Is Sara Arjun)। 'धुरंधर' में सारा अर्जुन अभिनेता रणवीर सिंह संग रोमांस करते दिखेंगी। दोनों की उम्र में कितना अंतर है और सलमान खान की फिल्म में था सारा का किरदार, चलिए आपको बताते हैं। 

    सलमान खान की फिल्म में था ये किरदार 

    सारा अर्जुन मुख्य रूप से तमिल और हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री हैं। वह एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं, जिन्हें आप कई फिल्मों में देख चुके हैं। सारा ने अपने करियर की शुरुआत साल बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। वह 6 साल की उम्र में फिल्म 404 में नजर आई थीं, जो पर्दे पर फ्लॉप रही थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने देवा तिरुमगल नामक फिल्म में काम किया। 

    साल 2013 में वह फिल्म 'एक थी डायन' में नजर आईं। इसके बाद उन्हें 2014 में सलमान खान संग फिल्म 'जय हो' में काम किया, जिसमें वह स्कूल गर्ल बनी थी। रणवीर सिंह संग रोमांस फरमाने से पहले वह ऐश्वर्या राय की 'जज्बा' और सोनम कपूर की 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। 

    रणवीर सिंह से इतनी छोटी हैं सारा अर्जुन 

    रणवीर सिंह संग सारा अर्जुन की ये बतौर युवा अभिनेत्री पहली फिल्म है। दोनों की उम्र में तकरीबन 20 साल का फासला है। हालांकि, दोनों की केमिस्ट्री देखकर ट्रेलर में उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है।

    मुंबई में जब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, तो रणवीर सिंह ने सारा की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, "सारा में एक अलग टैलेंट हैं, जो आपको जल्द पता चलेगा। कुछ लोग बस एक बच्चे की तरह प्रतिभाशाली होते हैं। एक बार ऐसा लगा कि डकोटा फैनिंग हॉलीवुड से आई है। सारा इस बात का साक्षात प्रमाण हैं कि आप हजारों कैंडिडेड को पीछे छोड़कर उस पोजिशन को हासिल कर सकते हो। सारा को 1300 लोगों में से इस भूमिका के लिए चुना गया है। 

    सारा अर्जुन फिल्म धुरंधर में 'सिमरन' का किरदार अदा कर रही हैं। फिल्म में उनका किरदार क्या है, इसका खुलासा तो आदित्य धर 5 दिसंबर को ही करेंगे। 

